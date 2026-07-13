L'ultimo sondaggio di SWG per La7 nella giornata del 13 luglio 2026 restituiscono una fotografia della politica italiana caratterizzata da movimenti lievi ma significativi, in particolare all'interno dell'area di centrodestra e nella galassia delle opposizioni. Il partito della premier Giorgia Meloni si conferma stabile: in buono stato di forma anche Forza Italia. Continua nella sua crescita Futuro Nazionale, sempre più realtà politica impossibile da ignorare.
Il dato sui principali partiti
Come si evince dai dati riportati del sondaggio SWG, Fratelli d'Italia si conferma saldamente prima forza politica del Paese con il 27,2%, in leggero progresso (+0,1%) rispetto al 27,1% del 6 luglio.
Sotto la soglia del partito di maggioranza relativa, le principali forze di opposizione registrano una doppia e lieve contrazione:
Il Partito Democratico scende al 21,3%, cedendo lo 0,2% nell'arco di una settimana. Il Movimento 5 Stelle arretra allo stesso modo di due decimi di punto, fermandosi al 12,9% delle preferenze. Nella fascia intermedia si nota il recupero di Forza Italia, che sale al 7,7% (+0,3%) guadagnando il margine più consistente tra i partiti storici. Flette leggermente Alleanza Verdi e Sinistra, che passa dal 6,5% al 6,4% (-0,1%).
Futuro Nazionale stacca la Lega
Un altro elemento rilevante in questo sondaggio riguarda il confronto a destra tra Futuro Nazionale e la Lega. La formazione di Roberto Vannacci prosegue il suo trend positivo salendo al 6,3% (+0,3%).
La Lega subisce una flessione dello 0,2%, scendendo al 5,4%. Questo risultato consolida la posizione di Futuro Nazionale al di sopra del partito guidato da Matteo Salvini nei dati rilevati da SWG.
La seconda parte delle rilevazioni, consultabile nell'immagine image_383bff.jpg, inquadra la situazione delle forze a cavallo del centro e delle formazioni minori: Azione di Carlo Calenda guadagna un decimo di punto percentuale e sale al 3,5%. Italia Viva di Matteo Renzi mantiene la propria stabilità al 2,5%. +Europa registra una contrazione dello 0,1%, portandosi all'1,3%. Noi Moderati resta invariato all'1,1%, mentre Avanti PSI mantiene l'1,0%.