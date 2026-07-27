L'ultimo sondaggio SWG per il Tg di La7 del 27 luglio 2026 sorride al partito della premier Giorgia Meloni. Restando il primo partito Fratelli d'Italia fa un passo avanti rispetto a sette gironi fa. Sale anche il partito di Vannacci, male il Pd.

Fratelli d'Italia in testa

Nel consueto sondaggio del lunedì, reso noto durante il tg di La7 delle 20, abbiamo gli utimi dati sulle intenzioni di voto. Quando mancano ormai non troppi mesi alle prossime elezioni politiche, la cui data è ancora da definire, il quadro generale è quello di un equilibrio sostanziale tra i due schieramenti con i cambiamenti degli ultimi mesi che sembrano essere stati assorbiti.Il partito della premier si conferma in testa ma con numeri diversi rispetto a mesi fa.

In cima alle preferenze si conferma Fratelli d'Italia, che registra un leggero incremento salendo al 27,0% (+0,1% rispetto alla rilevazione del 20 luglio).

All'interno della maggioranza di governo e delle forze d'area si registrano andamenti differenziati. Forza Italia flette allo 7,6% (-0,1%). Futuro Nazionale avanza al 6,9% (+0,2%), avvicinandosi alla quarta posizione occupata dagli azzurri. La Lega mostra un segnale di ripresa salendo al 5,7% (+0,2%). Noi Moderati mantiene la stabilità all'1,0%.

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Cala il PD

Nel sondaggio, nel campo delle opposizioni, si osserva un calo concentrato sulle due formazioni maggioritarie: Il Partito Democratico di Elly Schlein arretra al 20,9% (-0,2%), restando comunque la seconda forza politica del Paese.

Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte scende al 12,9% (-0,2%). Alleanza Verdi e Sinistra guadagna un decimale, portandosi al 6,5% (+0,1%).

Azione di Caelo Calenda si conferma al 3,4% stabile, Italia Viva di Matteo Renzi subisce una contrazione al 2,3% (-0,2%). , +Europa: rimane stabile all'1,2% Infine troviamo Sud chiama Nord: Invariato all'1,0% (=). e ORA! che registra un lieve incremento arrivando all'1,0% (+0,1%).

Il dato di maggior rilievo dell'ultima rilevazione riguarda la percentuale di cittadini che dichiara di non esprimersi (indecisi ed astenuti), che sale di un punto percentuale toccando il 27% (rispetto al 26% della settimana precedente).