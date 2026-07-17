Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, ha partecipato il 17 luglio 2026 al convegno “Riflessi di Libertà”. L’evento, organizzato dal coordinamento provinciale di Forza Italia Viterbo, si è tenuto sul lungolago di Montefiascone, presso “La Carrozza d’Oro”. L’incontro ha rappresentato un appuntamento estivo per la classe dirigente del partito prima della pausa, con la presenza di amministratori locali, dirigenti, iscritti e sostenitori dalla provincia.

Nel suo intervento di chiusura, Tajani ha dichiarato: “La nostra priorità è migliorare la vita dei cittadini e stimolare l’economia del nostro Paese.

Proporremo ulteriori riduzioni fiscali, in particolare per le tredicesime e l’Irpef, e chiederemo di dare la possibilità per i cittadini di detrarre le spese sanitarie nell’anno corrente, perché se una persona si ammala ha bisogno di soldi per le spese mediche subito, non l’anno successivo.” Ha inoltre sottolineato i risultati raggiunti dal governo, tra cui il calo della pressione fiscale, l’aumento dell’occupazione e la crescita delle esportazioni.

Proposte economiche e fiscali

Durante il convegno, sono stati affrontati temi legati alle strategie per le problematiche attuali, con attenzione alle politiche fiscali. Tajani ha ribadito la necessità di estendere le agevolazioni su tutto il territorio nazionale, non solo al Sud, e di incentivare l’investimento dei risparmi privati in infrastrutture.

Ha affermato: “La lotta all’evasione fiscale è essenziale, ma senza un atteggiamento persecutorio verso quei cittadini che veramente non possono pagare.”

L’incontro ha visto la partecipazione di figure di rilievo del partito, tra cui Francesco Battistoni, responsabile nazionale organizzazione FI, Claudio Fazzone, segretario regionale del Lazio, e Alessandro Romoli, segretario provinciale e presidente della Provincia. La giornata si è conclusa con un’iniziativa del movimento giovanile di Forza Italia, dedicata al coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita politica.

Contesto elettorale e obiettivi del partito

Il meeting “Riflessi di Libertà” è stato occasione di confronto e preparazione alle future tornate elettorali (politiche e amministrative), e un momento di riflessione sui prossimi obiettivi del partito.

Tra i temi discussi figuravano il ruolo di Forza Italia nella coalizione di centrodestra e nel Partito Popolare Europeo, il percorso verso il congresso regionale e i congressi comunali sul territorio.

Nel corso dell’evento, Tajani ha commentato anche il caso del gioielliere di 72 anni condannato per aver ucciso due rapinatori: “Ha sbagliato sicuramente a farsi giustizia da solo – non è giustificabile, ma bisogna anche saper perdonare chi dopo tante aggressioni subite in un momento di rabbia ha sbagliato.”