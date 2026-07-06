Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato le recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, affermando che "le parole di Trump si commentano da sole". Questa espressione sottolinea la posizione ferma dell'Italia, determinata a preservare le sue relazioni solide con gli Stati Uniti, considerate un pilastro inamovibile della propria politica estera, a prescindere dai commenti di singoli esponenti politici.

La continuità dei legami transatlantici

Nel corso di un incontro con la stampa, il ministro Tajani ha ribadito la visione del governo italiano, confermando l'intenzione di proseguire la collaborazione strategica con gli Stati Uniti.

"Andiamo avanti con le relazioni con gli Stati Uniti", ha dichiarato, evidenziando come le esternazioni dell'ex presidente Trump non modifichino l'orientamento dell'Italia verso il suo principale alleato oltreoceano. Tajani ha specificato l'impegno costante dell'Italia a lavorare per il rafforzamento dei rapporti bilaterali, sottolineando l'importanza cruciale della cooperazione con Washington in molteplici settori vitali.

Un contesto di solidità e coerenza

Le attuali dichiarazioni di Tajani si inseriscono in un quadro già delineato. Già nel mese di giugno, il ministro aveva definito "incomprensibili" alcune posizioni di Trump, pur avendo già allora evidenziato che i rapporti tra Italia e Stati Uniti sono intrinsecamente solidi e destinati a perdurare.

Questa coerenza di linea politica conferma la stabilità della politica estera italiana, che vede nelle relazioni con gli Stati Uniti un vero e proprio pilastro della diplomazia italiana. Tajani ha ribadito la volontà del governo di Roma di mantenere un dialogo costruttivo con Washington, sottolineando che tale impegno è indipendente dalle dichiarazioni di singoli esponenti politici americani.

Gli Stati Uniti: un partner strategico

L'Italia, per voce del suo ministro degli Esteri, considera gli Stati Uniti un partner strategico irrinunciabile per la stabilità e la prosperità globale. In quest'ottica, il governo italiano continuerà attivamente a promuovere e sostenere iniziative congiunte. Tali iniziative si estenderanno a settori chiave quali la sicurezza internazionale, la cooperazione economica e lo sviluppo di progetti nell'ambito della cooperazione internazionale. L'obiettivo è consolidare ulteriormente un legame che trascende le contingenze politiche, basandosi su interessi comuni e valori condivisi che hanno storicamente unito le due nazioni.