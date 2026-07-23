Teheran ha lanciato un severo avvertimento agli Stati Uniti, dichiarando che in caso di attacchi contro le infrastrutture strategiche nella regione, il flusso di petrolio attraverso le principali rotte del Medio Oriente verrebbe interrotto. Un portavoce ufficiale del governo iraniano ha affermato il 23 luglio 2026 che "non passerà una goccia di petrolio", sottolineando le gravi ripercussioni di un'eventuale azione militare statunitense.

L'avvertimento si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti, dove la questione delle esportazioni di petrolio rappresenta un punto focale delle preoccupazioni internazionali.

Il portavoce ha evidenziato come qualsiasi intervento militare contro le infrastrutture chiave avrebbe un impatto immediato sul commercio energetico regionale, con riferimenti espliciti alle vitali rotte di transito del greggio, fondamentali per l'economia mondiale.

La posizione di Teheran sulle infrastrutture strategiche

Nel suo comunicato, il rappresentante iraniano ha ribadito che Teheran considera un attacco alle infrastrutture una minaccia diretta alla sicurezza nazionale e agli interessi economici del Paese. La formula "non passerà una goccia di petrolio" riassume la ferma posizione dell'Iran di fronte a una potenziale escalation militare. Il governo ha richiamato l'attenzione sulla vulnerabilità delle rotte energetiche, evidenziando le possibili conseguenze per il mercato internazionale dell'energia.

Il ruolo cruciale dello Stretto di Hormuz nel commercio globale

Le principali rotte per l'esportazione del petrolio dal Medio Oriente convergono nello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo riconosciuto come uno dei più strategici a livello globale. Questo stretto, che connette il Golfo Persico al Golfo di Oman, è un punto di transito indispensabile per una quota significativa delle esportazioni mondiali di greggio. La sua sicurezza è costantemente monitorata dalle potenze internazionali e dalle organizzazioni energetiche globali.

La posizione geografica dell'Iran, che si affaccia sullo Stretto di Hormuz, conferisce al Paese un'importanza decisiva nel controllo dei flussi petroliferi. Qualsiasi interruzione del transito attraverso questa rotta avrebbe ripercussioni dirette sul mercato globale dell'energia e sulle economie che dipendono in larga misura dalle forniture mediorientali.