Il Partito Democratico in Provincia di Terni ha chiarito la propria posizione in merito alla seduta del Consiglio provinciale tenutasi il 16 luglio 2026. Il gruppo consiliare ha diffuso una nota ufficiale per sottolineare il proprio ruolo nell'approvazione di importanti delibere. Durante la riunione, con il voto favorevole del Pd, sono state ratificate alcune proposte cruciali relative alla gestione associata dell’ufficio procedimenti disciplinari e dell’avvocatura della Provincia, un servizio esteso a beneficio dei Comuni del territorio.

Nella medesima seduta, un altro punto all'ordine del giorno di significativa rilevanza è stato l'approvazione di un assestamento di bilancio.

Questo provvedimento finanziario ha consentito di riapplicare somme già stanziate e impegnate nel 2025 per il settore Viabilità, ma che non erano state ancora spese. Inoltre, l'assestamento ha introdotto ulteriori 850.000 euro, fondi provenienti direttamente dalla Regione Umbria, specificamente destinati alla manutenzione ordinaria delle strade provinciali. Il gruppo del Partito Democratico ha tenuto a precisare che il proprio voto su questi specifici punti ha avuto un valore esclusivamente tecnico, mantenendo una posizione di netta distanza da qualsiasi valutazione politica nei confronti del presidente Bandecchi.

L'Assestamento di Bilancio e i Fondi per la Viabilità

L’assestamento di bilancio approvato dal Consiglio provinciale rappresenta un'operazione finanziaria strategica che include sia l'applicazione di fondi già previsti sia l'integrazione di nuove risorse regionali.

Le somme aggiuntive, messe a disposizione dalla Regione Umbria, sono state allocate in particolare per potenziare la manutenzione ordinaria della rete viaria provinciale. Questo intervento mira a rispondere in modo efficace alle crescenti esigenze di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture locali, garantendo una migliore percorribilità e conservazione delle arterie stradali. L'assestamento, inoltre, assicura la continuità degli interventi già programmati, tenendo conto delle somme impegnate nel 2025 e non ancora utilizzate.

Quadro Normativo e Implicazioni Operative

L’assestamento di bilancio si configura come uno strumento indispensabile per l’aggiornamento e la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali, in piena osservanza della normativa vigente, in particolare gli articoli 175 e 193 del D.

Lgs. n. 267/2000. Questa manovra permette una verifica e un aggiornamento dettagliato di tutti i flussi di entrata e di spesa, confermando l’equilibrio finanziario sia per competenza che per residui e cassa. L'applicazione di quote di avanzo libero del risultato di amministrazione del rendiconto 2025 consente altresì di finanziare interventi specifici e mirati. Tra questi, spiccano la manutenzione straordinaria delle scuole e la copertura della quota di cofinanziamento necessaria per la partecipazione a un bando volto alla realizzazione di un innovativo impianto di idrogeno. Tali azioni sono condotte nel pieno rispetto dei vincoli di legge e degli obiettivi di mandato prefissati dall'amministrazione provinciale.