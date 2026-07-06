La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha registrato un notevole incremento nel suo indice di gradimento, che è salito di 3,6 punti percentuali nell'arco di un anno, raggiungendo l'attuale 49%. Questo dato significativo emerge dalla prestigiosa Governance Poll 2026, l'indagine annuale pubblicata da Il Sole 24 Ore, che monitora l'opinione pubblica sui governatori regionali. Nella classifica nazionale dei presidenti di Regione più apprezzati, Todde si posiziona al 14º posto, una posizione che condivide con Stefania Proietti, presidente dell'Umbria.

La rilevazione, curata da Noto Sondaggi, ha coinvolto un campione rappresentativo di mille elettori residenti in Sardegna, intervistati attraverso metodologie sia telefoniche che telematiche.

L'andamento del gradimento della presidente Todde

L'attuale 49% di gradimento segna un chiaro miglioramento rispetto al 46,5% registrato nella precedente rilevazione del 2025 e supera anche il 45,4% ottenuto al momento della sua elezione nel 2024. L'incremento complessivo rispetto al risultato elettorale è, quindi, di 3,6 punti percentuali, evidenziando una crescita costante del consenso. È fondamentale sottolineare che la Governance Poll 2026 non ha lo scopo di rilevare le intenzioni di voto tra partiti o candidati, ma si concentra piuttosto sulla misurazione del livello di fiducia che i cittadini ripongono negli amministratori in carica.

Agli intervistati viene specificamente chiesto di esprimere un giudizio sull'operato del presidente della Regione e di indicare se, in caso di nuove elezioni, sarebbero disposti a riconfermarlo nel suo ruolo.

I vertici della classifica nazionale e il rafforzamento di Todde

Ai vertici della classifica nazionale si posizionano figure di spicco come Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, che detiene un elevato gradimento del 66%. Seguono da vicino Alberto Stefani del Veneto con il 65% e Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 64%. Per quanto riguarda la presidente sarda, l'indagine evidenzia come il consenso personale di Alessandra Todde si sia rafforzato in maniera significativa a oltre due anni dall'inizio del suo mandato.

Questo consolidamento la porta ad avvicinarsi alla soglia del 50% di approvazione, un risultato che migliora sia rispetto all'ultima rilevazione annuale sia in confronto al dato registrato nelle urne al momento della sua elezione, confermando una tendenza positiva.

La metodologia del sondaggio

La rilevazione Governance Poll 2026 è stata scrupolosamente condotta da Noto Sondaggi, una realtà consolidata nel campo delle ricerche d'opinione. Per garantire la rappresentatività dei dati, è stato coinvolto un campione di mille elettori residenti in Sardegna, selezionati con criteri precisi. Il metodo utilizzato ha previsto un approccio diversificato, che ha incluso sia interviste telefoniche che telematiche, per raccogliere un quadro completo delle percezioni.

L'obiettivo primario di questo sondaggio è misurare la fiducia dei cittadini nei confronti dei presidenti di Regione attualmente in carica, focalizzandosi esclusivamente sul loro gradimento personale e non sulle dinamiche delle intenzioni di voto partitiche o individuali.