La Toscana si appresta a scrivere una pagina significativa nella legislazione italiana, divenendo la prima regione a dotarsi di una legge organica sull'intelligenza artificiale. La proposta, incentrata sull'uso responsabile e consapevole dell'IA, ha superato l'esame congiunto della Prima e della Quarta Commissione del Consiglio regionale e si prepara ora all'approvazione definitiva in Aula.

Una legge per i Diritti Digitali e la Trasparenza

Il provvedimento mira a stabilire un quadro normativo che garantisca un utilizzo trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale.

Elemento centrale della legge è l'introduzione di una Carta toscana dei diritti digitali, un documento fondamentale che riconosce ai cittadini una serie di prerogative irrinunciabili. Tra queste, spicca il diritto a essere informati sull'impiego dell'IA, la facoltà di ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni generate dagli algoritmi e la garanzia di non subire decisioni amministrative interamente automatizzate. Inoltre, la Carta assicura la possibilità di richiedere sempre l'intervento di una persona in tali processi. La legge include anche misure specifiche e mirate alla tutela dei minori, proteggendoli dai rischi derivanti da un uso indiscriminato del digitale.

Il testo legislativo è stato ulteriormente rafforzato grazie a un pacchetto di emendamenti proposti dal Partito Democratico.

Illustrati in commissione dal vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, questi emendamenti hanno l'obiettivo di potenziare il ruolo delle università e dei centri di ricerca nel contesto dell'IA. Un aspetto innovativo è l'introduzione di un principio che prevede l'utilizzo del tempo risparmiato attraverso l'automazione nella pubblica amministrazione. Questo tempo, come spiegato da Matteo Trapani, cofirmatario degli emendamenti, dovrà essere destinato a promuovere “più relazione, più cura e più servizi di prossimità”, sottolineando un approccio umano all'efficienza tecnologica.

Innovazione al Servizio della Persona

La Regione Toscana, con questa iniziativa, si posiziona all'avanguardia nel panorama nazionale, perseguendo una strategia chiara: governare l'innovazione tecnologica mantenendo sempre la persona al centro.

L'obiettivo primario del provvedimento è trasformare la tecnologia in un potente strumento di libertà, sviluppo e giustizia sociale. Antonio Mazzeo ha ribadito l'importanza di questo passo: “La Toscana sarà la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge organica sull'intelligenza artificiale. Vogliamo governare l'innovazione mettendo sempre la persona al centro e facendo della tecnologia uno strumento di libertà, sviluppo e giustizia sociale”.

Una volta approvata, questa legge rappresenterà un quadro normativo di riferimento essenziale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno della pubblica amministrazione toscana. L'attenzione sarà focalizzata sulla trasparenza, sull'etica e, in particolare, sulla tutela dei diritti dei cittadini, con una sensibilità specifica verso i minori. Questo approccio pionieristico mira a garantire che l'avanzamento tecnologico sia sempre accompagnato da principi di responsabilità e inclusione.