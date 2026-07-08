Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una mozione urgente a sostegno del settore agricolo. L'iniziativa, presentata dal capogruppo Simone Bezzini, risponde alla crisi energetica e all'incremento dei costi di produzione, problematiche accentuate dal conflitto in Medio Oriente. La mozione ha ottenuto il voto favorevole di Pd, Casa riformista, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia ha espresso il proprio voto contrario.

La mozione impegna la Giunta regionale a sollecitare il Governo, la Conferenza delle Regioni e le istituzioni europee per ottenere misure compensative e risorse adeguate.

Richiede inoltre maggiore flessibilità nei vincoli del Patto di stabilità e crescita.Un punto cruciale è l'istituzione di un monitoraggio permanente per prevenire fenomeni speculativi lungo la filiera agricola e nel settore dei carburanti agricoli, assicurando così maggiore stabilità per i produttori.

Il dibattito in Consiglio

Durante la discussione, il capogruppo Simone Bezzini ha evidenziato la lentezza delle iniziative internazionali ed europee. Massimiliano Ghimenti (Alleanza Verdi e Sinistra) ha sottolineato l'ingiustizia che penalizza i produttori, proponendo la tassazione degli extraprofitti. Jacopo Ferri (Forza Italia) ha definito la mozione "insufficiente". Luca Rossi Romanelli (Movimento 5 Stelle) ha posto l'accento sull'autonomia energetica e sull'agrivoltaico come opportunità per recuperare terreni abbandonati.

L'azione del Consiglio per l'agricoltura

Il Consiglio regionale della Toscana, quale assemblea legislativa, approva leggi e atti di indirizzo politico, esercitando controllo sulla Giunta. Attraverso mozioni come questa, il Consiglio sollecita interventi nazionali ed europei, promuovendo iniziative specifiche. Questo è fondamentale per rispondere a crisi che coinvolgono settori strategici come l'agricoltura, garantendo stabilità e sviluppo alla Toscana.