Un'importante intesa è stata raggiunta nel Consiglio provinciale di Trento tra l'Alleanza democratica e autonomista (Ada), in rappresentanza della minoranza, e la Giunta provinciale. L'accordo riguarda la manovra di assestamento di bilancio per il triennio 2026-28 e prevede uno stanziamento complessivo di oltre venti milioni di euro. Nello specifico, dieci milioni di euro saranno destinati per il 2026, seguiti da 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Queste risorse strategiche saranno impiegate per sostenere diverse aree cruciali: le politiche per la casa, le iniziative per i giovani, il rafforzamento del welfare, le misure di adattamento alla crisi climatica, il potenziamento del trasporto pubblico e gli investimenti nel settore della scuola.

Il consigliere provinciale Francesco Valduga, che ha svolto il ruolo di garante della minoranza, ha espresso viva soddisfazione per l'esito della trattativa. "Siamo soddisfatti, perché è stato riconosciuto il nostro lavoro nel suo complesso", ha commentato Valduga, sottolineando come la cifra ottenuta permetta di integrare nella manovra principale una "micro-manovra" dedicata a temi ritenuti di assoluta importanza. D'altra parte, Alessio Manica del Partito Democratico ha descritto l'assestamento come "un po' deludente, molto tecnico", ma ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle minoranze nel conseguire risultati tangibili. Ha citato, a titolo esemplificativo, il contributo all'affitto e i nuovi contratti nel settore della sanità.

Manica ha inoltre affermato: "Giudichiamo in maniera positiva l'esito di questa trattativa, sempre faticosa. Ma ci sono molti temi, come la questione Icef, la casa e la scuola, che riaffronteremo nel bilancio. L'appuntamento, quindi, è da qua a qualche mese", preannunciando ulteriori dibattiti.

La manovra di assestamento e le sue finalità

La manovra di assestamento rappresenta un momento chiave nella gestione finanziaria della Provincia autonoma di Trento. Si tratta di un aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio provinciale, che consente di riallocare o destinare risorse aggiuntive a settori considerati prioritari in base alle esigenze emergenti. L'iter di approvazione di tale manovra implica un confronto costruttivo tra la maggioranza e la minoranza, offrendo l'opportunità di integrare proposte e richieste provenienti da entrambi gli schieramenti politici, come avvenuto in questo caso con l'intesa raggiunta tra Ada e Giunta provinciale. Le discussioni e la definizione delle priorità che hanno portato a questo accordo si sono svolte durante i lavori del Consiglio provinciale, culminati con una conferenza stampa.