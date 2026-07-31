Il Consiglio provinciale di Trento ha dato il via libera all'assestamento di bilancio, una manovra cruciale approvata con 20 voti favorevoli e 13 contrari. La decisione è giunta al termine di una lunga e intensa maratona consiliare durata cinque giornate, caratterizzata da un confronto serrato e dalla presentazione di circa 18 mila emendamenti. Un'ampia trattativa tra Giunta, maggioranza e minoranze ha permesso l'inserimento di numerose misure nel provvedimento finale, delineando le priorità per il triennio 2025-2027.

Tra gli interventi di maggiore rilevanza spiccano le nuove disposizioni per il settore della casa.

Queste includono l'estensione dei contributi anche alla costruzione della prima abitazione, la possibilità di destinare alloggi Itea non richiesti al personale sanitario e ad altri lavoratori dei servizi pubblici essenziali, il finanziamento degli sportelli casa e il superamento dell’interruzione annuale del contributo integrativo all’affitto. Sul fronte sanitario e sociale, sono state introdotte le innovative “culle per la vita”, affiancate da campagne informative sul parto in anonimato e dalla tutela dei neonati non riconosciuti. Ulteriori provvedimenti riguardano le farmacie di prossimità, il sostegno all’acquisto di strumenti musicali e un incremento delle risorse destinate al personale sanitario.

Misure per Lavoro, Servizi Pubblici e Ambiente

Un capitolo significativo della manovra è dedicato al lavoro e ai servizi pubblici. Per Trentino Trasporti, sono state previste risorse specifiche volte a rendere più attrattive le assunzioni, adeguare le retribuzioni e favorire il progressivo rientro in azienda di servizi attualmente esternalizzati. Tre milioni di euro sono stati stanziati per il sostegno all’occupazione, mentre ulteriori fondi saranno destinati alla cultura, alla tutela del paesaggio e al recupero ambientale. È stato inoltre approvato il Piano per la de-pavimentazione e la ri-naturalizzazione urbana, un'iniziativa strategica per ridurre le isole di calore, aumentare la permeabilità dei suoli e limitare gli allagamenti.

La delibera include anche indennizzi per gli investimenti nelle aree colpite da eventi franosi e una procedura semplificata per i piccoli intrattenimenti musicali nelle attività enoturistiche.

Dettagli Finanziari e Novità Legislative

La manovra, che copre il triennio 2025-2027, ha un valore complessivo di 900 milioni di euro. Tra le misure aggiuntive di rilievo, figurano un bonus per il terzo figlio, ulteriori 2 milioni di euro per il sostegno alle famiglie e 400.000 euro specificamente indirizzati a interventi in emergenza Gaza. Un emendamento inserito in extremis, soprannominato “ammazzalupi”, ha generato discussioni. Questo emendamento mira a recepire la norma europea sul declassamento del lupo, ampliando le possibilità di abbattimenti previa valutazione dell'ISPRA e garantendo la tutela dello stato di salute della specie.

Tuttavia, non ha ottenuto il consenso unanime dei consiglieri, con alcune voci che hanno espresso preoccupazione per la difficoltà di approfondire adeguatamente la questione in tempi così ristretti.

Nelle dichiarazioni di voto conclusive, la maggioranza ha difeso con fermezza la manovra, presentandola come uno strumento essenziale per sostenere investimenti, welfare e sviluppo del territorio. Le minoranze, pur riconoscendo il clima positivo della trattativa che ha portato alla propria “micro-manovra”, hanno confermato un giudizio negativo sulle priorità complessive del bilancio, evidenziando le proprie riserve.