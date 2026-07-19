Il 19 luglio 2026, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un pressante invito ai repubblicani del Congresso, esortandoli ad aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia. Questo appello è stato diffuso tramite un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, dove Trump ha dichiarato: "I repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, e stava per succedere". Il riferimento era al compianto senatore Lindsey Graham, figura di spicco recentemente scomparsa, che fu il principale promotore di questa cruciale iniziativa legislativa.

La proposta di Graham prevedeva l'imposizione di severe sanzioni economiche a tutti coloro che avrebbero continuato ad acquistare petrolio e altre fonti di energia da Mosca, con l'obiettivo di esercitare forte pressione sulla Russia.

La proposta legislativa: obiettivi e scenario strategico

Il disegno di legge in discussione al Congresso degli Stati Uniti si propone di istituire un regime di sanzioni obbligatorie dirette contro la Russia e i suoi alleati. L'intenzione è ampliare significativamente il campo d'azione di queste misure punitive, estendendole anche a tutti gli acquirenti di energia russa. È emerso che, nelle settimane precedenti, la Casa Bianca aveva già preso in considerazione la possibilità di integrare nel testo legislativo non solo l'Iran, ma anche il partito-milizia Hezbollah.

Questa iniziativa, che gode di un notevole sostegno bipartisan, unendo sia i repubblicani sia i democratici, è concepita per intensificare la pressione internazionale su Mosca. L'obiettivo è duplice: limitare drasticamente le capacità economiche della Russia e, al contempo, dissuadere efficacemente i Paesi che mantengono rapporti commerciali nel vitale settore energetico con la Federazione Russa.

L'eredità politica del senatore Graham e le prospettive parlamentari

Il senatore Lindsey Graham, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto nel panorama politico americano, è stato il fervente sostenitore e l'architetto principale di questo importante disegno di legge. La sua visione strategica era quella di infliggere un colpo economico severo alla Russia attraverso un sistema di sanzioni mirate, che avrebbe colpito non solo la Federazione Russa, ma anche gli attori internazionali che avessero continuato ad acquistare il suo petrolio e la sua energia.

Donald Trump ha rimarcato con enfasi che l'inclusione dell'Iran in questo pacchetto di sanzioni era una chiara volontà del senatore Graham, e che tale estensione era già in fase avanzata di concretizzazione. Le previsioni attuali indicano che il provvedimento legislativo potrebbe giungere all'approvazione definitiva entro la prossima estate. Questo clima di ottimismo è ampiamente condiviso da esponenti di entrambi gli schieramenti politici, repubblicani e democratici, i quali esprimono fiducia nella capacità del Congresso di raggiungere un'intesa solida e definitiva su una questione di così rilevante importanza strategica e geopolitica.