Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato pubblicamente di aver ordinato un attacco contro l'Iran. La decisione è stata presentata come una risposta diretta e ferma alla tragica morte di soldati americani. L'annuncio è avvenuto nella serata del 20 luglio 2026, al rientro del presidente a Washington, dove ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti, confermando un'importante escalation nelle tensioni regionali.

Le dichiarazioni presidenziali sull'operazione militare

Durante l'incontro con la stampa, il presidente Trump ha fornito dettagli cruciali sull'operazione militare.

Ha affermato con decisione: “Questa sera abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti”. Questa dichiarazione ha sottolineato in modo inequivocabile la natura ritorsiva dell'attacco, volto a onorare la memoria e il sacrificio dei militari statunitensi.

Trump ha inoltre specificato il numero delle vittime dell'attacco iraniano avvenuto in Giordania, evento che ha preceduto la rappresaglia americana. Riferendosi ai militari statunitensi deceduti, il presidente ha dichiarato: “Sono due, forse tre”. Questa precisazione, sebbene presentata con una leggera incertezza numerica, ha fornito un contesto più tangibile e doloroso alla decisione di intraprendere l'azione militare, collegando direttamente l'intervento alla protezione delle proprie forze armate e alla necessità di una risposta immediata.

Il contesto e la motivazione dell'attacco

L'attacco ordinato dagli Stati Uniti è stato esplicitamente e fermamente motivato dalla volontà politica di rispondere con determinazione all'azione che ha causato la morte dei soldati americani in Giordania. Il presidente ha ribadito con enfasi che l'operazione è stata condotta come un gesto di profondo onore e rispetto incondizionato verso i militari caduti, evidenziando il legame indissolubile tra la rappresaglia militare e il sacrificio delle truppe. Questa posizione ha posizionato la decisione presidenziale come un atto di doverosa memoria e di protezione attiva nei confronti del personale militare statunitense, con l'obiettivo primario di inviare un messaggio chiaro e inequivocabile riguardo alla salvaguardia degli interessi e del personale americano all'estero.