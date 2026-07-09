Donald Trump ha annunciato l'intenzione di presentare una richiesta di riesame alla Corte Suprema degli Stati Uniti in merito alla recente decisione sullo ius soli. L'ex presidente ha diffuso la sua posizione l'8 luglio 2026 tramite il social Truth, definendo la sentenza della Corte "sbagliata" e avvertendo che "questo errore giudiziario distruggerà l'America se non cambieranno questa loro decisione assolutamente folle".

La controversia ruota attorno al principio della cittadinanza per nascita sul suolo statunitense, noto come ius soli, che garantisce automaticamente la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti, indipendentemente dallo status legale dei genitori.

La Corte Suprema, con una sentenza pubblicata il 30 giugno 2026, ha riaffermato la validità di tale principio, respingendo il tentativo dell'amministrazione Trump di revocare la cittadinanza automatica ai figli di migranti irregolari, di individui con visti temporanei o in visita breve.

La sentenza della Corte Suprema e il dibattito interno

La decisione della Corte Suprema è stata approvata con una maggioranza di sei voti a favore e tre contrari, a seguito di un acceso dibattito tra i nove giudici. Il presidente della Corte, John Roberts, ha enfatizzato che "la cittadinanza, allora come oggi, era il diritto di avere diritti – di partecipare liberamente alla nostra comunità politica" e che la promessa del XIV emendamento è stata estesa "a ogni persona nata libera in questa terra".

La sentenza ha evidenziato anche divergenze di opinione tra i giudici di orientamento conservatore. Brett Kavanaugh ha sostenuto che la modifica della legge sulla cittadinanza spetta al Congresso, mentre Clarence Thomas ha proposto una lettura originalista del XIV emendamento, interpretandolo come limitato esclusivamente ai discendenti degli schiavi liberati. Samuel Alito, da parte sua, ha definito la decisione della maggioranza "un grave errore" e ha richiamato l'attenzione sul fenomeno del "birth tourism", ovvero il viaggio di coppie negli Stati Uniti con l'intento di far nascere lì i propri figli.

I dati sulla cittadinanza per nascita e il contesto politico

Nel 2023, il 9% delle nascite negli Stati Uniti (corrispondenti a 3,6 milioni) ha riguardato figli di genitori privi di documenti o con permessi di soggiorno temporanei.

Tra il 2006 e il 2023, si stima che circa 5,1 milioni di bambini siano nati da madri sprovviste di autorizzazione alla residenza. La Corte Suprema ha ribadito che la Casa Bianca non può alterare unilateralmente questo principio costituzionale.

Donald Trump aveva precedentemente firmato un ordine esecutivo il 20 gennaio 2025, nel suo primo giorno del nuovo mandato, con l'obiettivo di revocare la cittadinanza automatica ai figli di migranti irregolari. Tuttavia, il provvedimento non è mai entrato in vigore, essendo stato sospeso da diversi giudici federali. La recente sentenza della Corte Suprema rappresenta una significativa battuta d'arresto per l'amministrazione, che aveva fatto del tema migratorio uno dei pilastri centrali della propria politica.