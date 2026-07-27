Donald Trump ha recentemente intensificato la sua retorica contro l'Iran, diffondendo un nuovo monito attraverso immagini generate dall'intelligenza artificiale. Questo avviene in un periodo di relativa calma nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnato da due notti senza raid americani. Il presidente americano, dopo aver trascorso la mattinata al suo golf club in Virginia, ha utilizzato la piattaforma Truth Social per pubblicare una serie di foto che simulano intensi attacchi aerei contro l'isola di Kharg, un punto nevralgico per l'esportazione di petrolio iraniano nel Golfo Persico.

Le immagini generate e il messaggio politico

Le immagini condivise da Trump veicolano messaggi espliciti. Una delle più significative mostra una simulazione di attacchi aerei sull'isola di Kharg, accompagnata dalla didascalia inequivocabile: “Strike on Kharg”. Un'altra raffigura Trump stesso in piedi sul ponte di una nave, con la bandiera americana che sventola fieramente e quella iraniana gettata a terra, mentre sullo sfondo si staglia una portaerei americana. Un ulteriore post accosta una nave iraniana a una statunitense, con la provocatoria frase: “Questa ora è la nostra petroliera!”. Un'altra foto ancora cattura l'immagine di una grande esplosione su una nave iraniana, con il testo lapidario: “Niente più motori”.

Queste rappresentazioni visive, create con l'intelligenza artificiale, mirano a proiettare un'immagine di forza e determinazione.

La "dottrina Fafo" e il significato degli avvertimenti

Tra le immagini più emblematiche, una ritrae Donald Trump al timone di un'unità navale statunitense, alla guida di un gruppo d'attacco. Indossa un distintivo cappellino rosso con la scritta “Fafo”, acronimo di “fuck around and find out”. Questa espressione è la base della cosiddetta "dottrina Fafo", un principio ampiamente adottato da Trump, dalla sua amministrazione e dai suoi sostenitori. Essa serve come un avvertimento diretto e inequivocabile: qualsiasi azione ostile intrapresa contro gli Stati Uniti è destinata a provocare conseguenze rapide e severe, sia sul fronte della politica estera che su quello interno.

L'uso di tale acronimo e delle immagini generate dall'IA rafforza il messaggio di una risposta decisa a eventuali provocazioni.

L'isola di Kharg: un nodo strategico cruciale

L'isola di Kharg, posizionata strategicamente nel cuore del Golfo Persico, riveste un'importanza fondamentale per l'Iran. È riconosciuta come uno snodo cruciale per l'esportazione del petrolio iraniano, essendo il principale terminal petrolifero del Paese. Da qui transita la stragrande maggioranza delle esportazioni di greggio. La sua centralità la rende un punto di interesse primario nelle complesse dinamiche di sicurezza e nelle crescenti tensioni geopolitiche tra l'Iran e gli Stati Uniti. Le simulazioni di attacchi su quest'isola, pertanto, assumono un significato particolarmente rilevante nel contesto delle relazioni internazionali.