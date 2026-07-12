L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato una dichiarazione di forte impatto il 12 luglio 2026, annunciando pubblicamente che lo Stretto di Hormuz è "aperto" e che le forze statunitensi hanno condotto operazioni militari di vasta portata, colpendo "pesantemente" obiettivi nella regione. Questa comunicazione, avvenuta in un contesto di crescente attenzione geopolitica, ha posto l'accento sull'efficacia e la risolutezza delle azioni militari statunitensi in un'area di cruciale importanza strategica, situata tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman.

Le dichiarazioni di Trump e le operazioni militari

Nel corso del suo intervento, Trump ha affermato in modo perentorio: "Li abbiamo colpiti pesantemente". Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici riguardo alla natura degli obiettivi colpiti o alle precise modalità degli attacchi, il messaggio intendeva chiaramente sottolineare la prontezza operativa e la notevole forza delle forze armate statunitensi presenti nella zona dello Stretto di Hormuz. Tale dichiarazione giunge in un periodo di elevata attenzione internazionale, focalizzata sulla sicurezza delle rotte marittime globali e sul controllo degli accessi a passaggi strategici come il Golfo Persico, rendendo le parole dell'ex presidente di particolare risonanza.

Il ruolo strategico di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz si conferma uno dei passaggi marittimi più vitali a livello globale, fungendo da collegamento essenziale tra il Golfo Persico, il Golfo di Oman e l'Oceano Indiano. Attraverso questo stretto transita una percentuale significativa delle esportazioni mondiali di petrolio e gas naturale, rendendolo un'arteria energetica cruciale. La sua rilevanza strategica lo pone frequentemente al centro di tensioni geopolitiche e di un intenso monitoraggio militare internazionale.

Le dichiarazioni di Trump si inseriscono in un contesto di costante vigilanza per la sicurezza della navigazione. La presenza militare statunitense nella regione è storicamente motivata dalla necessità di garantire la libera circolazione delle merci e la stabilità regionale, riaffermando l'impegno nel mantenere l'integrità e l'apertura di questo corridoio marittimo essenziale.