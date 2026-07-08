L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso una profonda e marcata insoddisfazione nei confronti della Nato, l'Alleanza Atlantica, dichiarando apertamente di sentirsi "molto arrabbiato" per il modo in cui gli Stati Uniti sono stati trattati al suo interno. Le sue affermazioni, che riprendono e rafforzano le critiche già espresse in passato, sono state rilasciate in occasione di un recente intervento pubblico, riaccendendo il dibattito sul ruolo e sui contributi all'organizzazione internazionale.

Le accuse di Trump: il peso sproporzionato degli USA

Nel dettaglio delle sue dichiarazioni, Trump ha ribadito con convinzione che gli Stati Uniti sono stati "trattati ingiustamente" dalla Nato. Ha enfatizzato come il suo Paese abbia sostenuto, e continui a sostenere, un peso finanziario e militare sproporzionato rispetto agli altri membri dell'Alleanza. Questa posizione critica, un punto cardine della sua visione politica, sottolinea che, secondo la sua interpretazione, la distribuzione degli oneri e delle responsabilità tra gli Stati membri non è affatto equa. Tale squilibrio, a suo dire, danneggerebbe gli interessi americani e richiederebbe una revisione sostanziale delle dinamiche interne all'organizzazione, alimentando un dibattito di lunga data sulla necessità di una maggiore condivisione delle spese e delle risorse tra tutti i Paesi aderenti.

La Nato: contesto, ruolo e il dibattito sugli oneri

Per comprendere appieno la portata delle critiche di Trump, è fondamentale inquadrare il contesto dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, meglio conosciuta come Nato. Fondata nel 1949, si tratta di un'alleanza militare intergovernativa il cui obiettivo primario è garantire la difesa collettiva dei suoi Paesi membri e promuovere la stabilità nell'area euro-atlantica. Gli Stati Uniti sono stati tra i membri fondatori di questa storica alleanza e, fin dalla sua istituzione, hanno rappresentato uno dei principali contributori, sia in termini finanziari che militari, fornendo risorse essenziali per le operazioni e la deterrenza collettiva.

Le critiche mosse da Trump si inseriscono in un contesto di dibattito ricorrente e persistente sulla ripartizione degli oneri tra i vari Paesi membri della Nato. Questo tema ha caratterizzato in modo significativo le relazioni transatlantiche negli ultimi anni. La questione centrale riguarda in particolare le percentuali di spesa militare che ogni Stato membro dedica all'organizzazione e alla propria difesa. Storicamente, gli Stati Uniti hanno contribuito in misura nettamente superiore rispetto a molti altri alleati, un dato che l'ex presidente ha spesso utilizzato per sostenere le sue argomentazioni a favore di una maggiore equità contributiva.