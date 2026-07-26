Donald Trump ha sospeso i piani per una significativa escalation militare contro l'Iran. La decisione, motivata dal rischio di esaurimento delle scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea, è maturata venerdì con i consiglieri dell'amministrazione.

Il generale Dan Caine, capo di Stato maggiore congiunto, aveva avvertito che eventuali combattimenti avrebbero potuto consumare 'pericolosamente' gli intercettori del Centcom. La minaccia alle riserve di questi sistemi di difesa è chiave, rendendo rischioso un ritorno a operazioni su larga scala.

Preoccupazioni e Diplomatiche

L'amministrazione teme un possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente, l'allontanamento di alleati chiave del Golfo (vulnerabili agli attacchi iraniani) e le ripercussioni su economia globale, crisi energetiche e flussi di profughi. Le discussioni interne si sono concentrate sulle ridotte scorte di intercettori Patriot e altri sistemi di difesa aerea.

Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, ha dichiarato che il presidente 'preferisce una soluzione diplomatica, mantenendo aperte tutte le opzioni qualora l'Iran dovesse proseguire con attività terroristiche nello Stretto di Hormuz o contro gli alleati'. Ha aggiunto che, dopo sanzioni e attacchi, 'per l'Iran sarebbe saggio lavorare a un accordo negoziato; altrimenti, sanno bene cosa accadrà'.

Riserve e Operazioni

Le riserve di intercettori Patriot e altri sistemi di difesa aerea sono cruciali per la sicurezza delle forze statunitensi e dei loro alleati in Medio Oriente. Progettati per intercettare missili balistici e altre minacce aeree, sono essenziali per la protezione delle infrastrutture strategiche nella regione.

L'amministrazione valuta anche la riapertura dello Stretto di Hormuz, nodo strategico per il transito energetico globale, con prezzi benzina in aumento dopo le recenti ostilità. La diplomazia è in stallo; gli ultimi attacchi statunitensi non hanno prodotto effetti deterrenti sull'Iran. Pochi nella cerchia ristretta del presidente ritengono saggia una nuova escalation.