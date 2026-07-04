Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha proclamato il 4 luglio 2026 come data del 250° anniversario dell'adozione della Dichiarazione d'Indipendenza. Emessa in virtù dell'autorità conferitagli da Costituzione e leggi federali, la proclamazione è stata firmata prima della partenza per il Mount Rushmore, in South Dakota. Trump ha esortato gli americani a celebrare con orgoglio la giornata, onorando, tramite cerimonie, la gloriosa eredità, la storia e i risultati della Repubblica.

I principi fondanti della Dichiarazione

Il testo del proclama ripercorre le origini della nazione, ricordando che 250 anni fa i Padri Fondatori si riunirono a Philadelphia.

Il loro intento: compiere un "destino voluto da Dio" per la libertà e l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Cinquantasei uomini, dalle tredici Colonie, impegnarono "vita, beni e sacro onore" per firmare la Dichiarazione. Questo documento proclamava la promessa americana: tutti gli uomini sono creati uguali e possiedono il diritto sovrano a Vita, Libertà e Felicità. Trump ha definito la Dichiarazione come "verità sacre che trascendono tempo e spazio", capaci di generare "la più grande forza di virtù, pace, prosperità e grandezza sulla faccia della Terra".

Il percorso storico della Repubblica

Il proclama prosegue con un richiamo ai momenti salienti della storia statunitense. Viene menzionata la guerra di otto anni, guidata da George Washington, combattuta per difendere i principi della Dichiarazione, affrontando "sofferenze brutali e sacrifici immensi affinché la fiamma della libertà potesse ardere".

Da quella vittoria, ha evidenziato Trump, nacque "la Repubblica più forte e ricca della storia umana". Il testo ricorda la guerra civile, quando gli americani "combatterono e versarono il proprio sangue per preservare l'Unione", spezzando le catene della schiavitù e ricongiungendo il Paese. All'indomani di quella lotta, gli antenati "forgiarono un nuovo Paese nel fuoco dell'industria". Infine, il proclama celebra il ruolo degli Stati Uniti nelle due guerre mondiali, quando la nazione "uscì vittoriosa", sconfiggendo le forze del male e liberando milioni dalle tirannie. Con queste parole, il presidente Trump ha ribadito l'invito a onorare "la gloriosa eredità, la storia e i risultati della nostra amata Repubblica".