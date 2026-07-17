Il segretario generale della Uil Basilicata, Vincenzo Tortorelli, ha avanzato una richiesta esplicita per l'istituzione di un confronto strutturale, puntuale e dettagliato tra il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, le organizzazioni sindacali e le parti sociali. Questa sollecitazione giunge in seguito a un importante incontro tenutosi a Roma, che ha visto la partecipazione del governatore lucano insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai ministri Adolfo Urso, Marina Calderone e Tommaso Foti. L'obiettivo primario di tale dialogo è affrontare in maniera concreta e coordinata le sfide cruciali che interessano il territorio.

Tortorelli ha evidenziato con chiarezza che il comunicato diffuso al termine dell'incontro romano non è sufficiente a comprendere appieno la strategia che la Regione intende adottare e, soprattutto, quali strumenti specifici verranno impiegati per la sua attuazione. Secondo la prospettiva della Uil, la complessa situazione che caratterizza la Basilicata rende indispensabile l'attivazione di un Tavolo nazionale permanente con il Governo. Tale tavolo dovrebbe coinvolgere in modo organico tutti i ministeri competenti, al fine di affrontare in maniera sinergica le principali emergenze industriali, occupazionali e infrastrutturali che affliggono la regione, garantendo una visione d'insieme e soluzioni integrate.

L'importanza di una concertazione sociale stabile

Il segretario generale della Uil ha riconosciuto che l'annunciato avvio di incontri bilaterali con i singoli ministeri può rappresentare un passaggio utile nel percorso di dialogo. Tuttavia, ha sottolineato con fermezza che la concertazione sociale non può e non deve limitarsi a una semplice informazione successiva alle decisioni già prese. Al contrario, essa va praticata in maniera stabile e continuativa, coinvolgendo attivamente e preventivamente le organizzazioni sindacali nella fase di definizione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo per la Basilicata. Questo approccio proattivo è considerato essenziale per garantire che le politiche regionali e nazionali rispondano efficacemente alle reali esigenze del territorio e dei suoi cittadini.

La Uil Basilicata, in quanto una delle principali organizzazioni sindacali regionali, si impegna costantemente nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella promozione di uno sviluppo economico e sociale equilibrato per l'intero territorio lucano. L'azione del sindacato si concentra in modo particolare su temi vitali come la creazione di nuova occupazione, il rilancio del settore industriale e il potenziamento delle infrastrutture, ponendo una specifica attenzione alle emergenze più pressanti che richiedono interventi tempestivi e mirati. La richiesta di un tavolo permanente con il Governo si inserisce proprio in questa visione di un impegno concreto e strutturato per il futuro della regione.