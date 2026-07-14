Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all'Iran, intensificando la pressione su Teheran. Il Tesoro americano ha annunciato misure restrittive contro individui, entità e imbarcazioni legate al paese. Tra i soggetti colpiti figura la banca centrale iraniana, sottoposta a sanzioni secondarie.

Le restrizioni, dettagliate sul sito del Dipartimento del Tesoro, mirano a persone fisiche, organizzazioni e navi coinvolte in attività considerate contrarie agli interessi di Washington. L'intervento include una licenza generale che consente la conclusione di operazioni, transazioni limitate per sicurezza e ambiente, e lo scarico di carichi relativi a persone o navi bloccate il 14 luglio.

Dettagli delle sanzioni e soggetti coinvolti

Il provvedimento del Tesoro americano riguarda numerosi soggetti collegati all’Iran: individui, entità e imbarcazioni. L'inserimento della banca centrale iraniana tra i destinatari delle sanzioni secondarie estende il perimetro delle restrizioni già esistenti contro le istituzioni finanziarie del paese.

Le sanzioni prevedono il congelamento di beni negli Stati Uniti e il divieto di transazioni con soggetti statunitensi. La licenza generale permette la chiusura di operazioni in corso, transazioni per sicurezza e tutela ambientale, e lo scarico di merci da persone o navi colpite dal provvedimento.

Il ruolo del Dipartimento del Tesoro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti gestisce le sanzioni economiche e finanziarie federali, applicando misure restrittive contro paesi, individui e organizzazioni ritenute una minaccia per la sicurezza o gli interessi americani.

Nel caso dell’Iran, ha spesso adottato sanzioni mirate contro settori strategici, istituzioni finanziarie e soggetti legati al governo di Teheran. Le sanzioni sono uno strumento chiave di pressione diplomatica ed economica, con il Dipartimento che pubblica regolarmente aggiornamenti e licenze generali per eccezioni, per la conclusione di operazioni e la sicurezza delle attività.