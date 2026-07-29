Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, si schiera a favore del divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni anche in Italia. La posizione è stata espressa a margine del convegno "Dipendenze e prevenzione: il ruolo della comunicazione", promosso dall'Associazione Giornaliste Italiane, intervenendo nel dibattito sulle misure restrittive in discussione nel Regno Unito per gli under 16.

La proposta del ministro

Alla domanda sulla possibilità di introdurre un provvedimento analogo nel nostro Paese, Valditara ha risposto: "Io sono d'accordo sul vietarli anche in Italia ai minori di 15 anni".

L'appello al Parlamento

Il ministro ha inoltre sollecitato un'accelerazione dell'iter parlamentare del disegno di legge attualmente all'esame del Senato sul tema della dipendenza dai social.

"Sulla dipendenza dai social da tempo sottolineo che deve essere approvato al più presto il disegno di legge che attualmente è al Senato", ha dichiarato.

Valditara ha quindi ribadito l'urgenza di intervenire, richiamando le evidenze scientifiche sugli effetti dell'esposizione precoce e prolungata alle piattaforme digitali: "Mi auguro che questo possa avvenire quanto prima, perché ormai è sotto gli occhi di tutti, ma ci sono fior di studi scientifici che dimostrano come social, dark web e altro hanno un impatto negativo sui nostri giovani".