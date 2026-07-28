Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha avviato l'esame del disegno di legge di assestamento al bilancio il 28 luglio 2026. Marco Sorbara (Forza Italia), presidente della seconda commissione e relatore di maggioranza, ha illustrato la manovra che mobilita 273 milioni di euro destinati esclusivamente a investimenti. Sorbara ha definito il provvedimento la "traduzione finanziaria delle priorità programmatiche" della legislatura, volta a fornire risorse straordinarie per rafforzare l'intervento regionale.

I fondi provengono per 268 milioni dall'avanzo di amministrazione (Rendiconto 2025) e per 5 milioni dagli accordi di finanza pubblica Stato-Regione.

La manovra mira a "consolidare investimenti, finanziare nuove priorità e rafforzare la capacità di risposta regionale" alle esigenze del territorio.

Iter legislativo e impatto sul territorio

Il 20 luglio 2026, la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole (maggioranza, opposizioni astenute) al disegno di legge. Presentato dalla Giunta il 26 giugno 2026, il provvedimento approderà in Consiglio Valle per il voto definitivo a fine luglio. Le risorse, dal rendiconto generale della Regione approvato il 10 giugno 2026, finanzieranno interventi in settori strategici quali finanza locale, istruzione, beni culturali, turismo, infrastrutture, sanità, sviluppo economico, agricoltura e tutela del territorio.

L'istruttoria ha incluso audizioni con Presidente e Assessori competenti.

Il confronto sulle destinazioni di spesa proseguirà in Aula consiliare, con Marco Sorbara relatore per la maggioranza e Andrea Manfrin (Lega Vallée d’Aoste) per la minoranza. L’assestamento al bilancio è un atto sia tecnico che politico, fondamentale per indirizzare le risorse verso il progresso e lo sviluppo del territorio valdostano, riaffermando l'importanza dell'autogoverno regionale.