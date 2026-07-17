I movimenti autonomisti valdostani, tra cui Union Valdôtaine, Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina, hanno sollevato una ferma opposizione nei confronti della sezione della nuova legge elettorale destinata alla Valle d’Aosta. Essi denunciano che la normativa in questione risulterebbe «lesiva del principio della circoscrizione autonoma valdostana», un caposaldo stabilito dalla Costituente nell’articolo 47 dello Statuto di autonomia. Secondo i rappresentanti, questa modifica «stravolge la logica del sistema uninominale», configurandosi come una violazione di una legge di rango costituzionale e minacciando la peculiarità delle elezioni parlamentari nella regione.

La principale obiezione mossa dai movimenti autonomisti si concentra sul rischio che la nuova disposizione possa facilitare la presentazione di candidature locali con il solo scopo di distribuire voti a livello nazionale. Tale meccanismo, a loro avviso, potrebbe condurre all’elezione di individui «perfetti sconosciuti a chi vota in Valle» e che «nulla avrebbero a che fare con la nostra Regione autonoma», compromettendo la rappresentatività locale. Di fronte a questa prospettiva, i movimenti hanno dichiarato l’intenzione di «adoperare tutti gli strumenti a nostra disposizione per ripristinare la legalità». Essi esprimono inoltre l’auspicio che la senatrice Spelgatti possa farsi portavoce delle necessarie modifiche durante l’esame della legge al Senato, a seguito della sua precedente approvazione alla Camera.

La tradizione della circoscrizione uninominale in Valle d'Aosta

I movimenti Union Valdôtaine, Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina hanno rievocato la lunga storia della circoscrizione uninominale in Valle d’Aosta, sottolineando come essa sia stata istituita «sin dall’elezione dell’Assemblea Costituente del 1946». Questo modello elettorale, evidenziano, è stato costantemente mantenuto in tutte le successive leggi elettorali per la Camera, senza alcuna interruzione nelle diciannove legislature repubblicane. Una simile continuità si è osservata anche per il sistema di voto del Senato, il quale, con la riforma del 1993 – la cosiddetta Legge Mattarella – avrebbe «definitivamente e formalmente blindato» il meccanismo uninominale specifico per la regione.

Gli autonomisti valdostani evidenziano con forza che «nessuno – costituzionalista o politico – in 80 anni di storia ha operato per lo stravolgimento che ora si prospetta». Essi interpretano questa scelta come una precisa manovra politica, volta a «indebolire la Valle d’Aosta». Per questo motivo, hanno lanciato un appello a tutte le forze politiche sensibili a queste argomentazioni, invitandole a unirsi alla protesta per sollecitare le necessarie modifiche al testo attualmente in discussione a Roma.

Il dibattito sulla legge elettorale e gli emendamenti proposti

Il disegno di legge elettorale, dopo aver ricevuto l’approvazione della Camera, è ora atteso al Senato per la sua successiva fase di esame.

In questo frangente cruciale, diversi esponenti politici valdostani hanno già preannunciato la presentazione di specifici emendamenti. L’obiettivo è quello di salvaguardare le peculiarità della Valle d’Aosta e di preservare il principio della circoscrizione autonoma, così come sancito dallo Statuto speciale della regione. Il dibattito in corso vede coinvolte le maggiori forze politiche, sia a livello locale che nazionale, con una particolare attenzione rivolta al rispetto delle norme costituzionali e delle consolidate tradizioni elettorali che caratterizzano la Valle d’Aosta.