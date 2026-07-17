Il 17 luglio 2026, Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha escluso la possibilità di una candidatura di Mario Roggero nelle liste del suo movimento. Vannacci ha dichiarato: “Cercheremo di supportare Mario Roggero con tutti i modi possibili ma non ritengo che la candidatura in Futuro Nazionale sia uno di questi, lasciamo alla sinistra queste pratiche visto che ha già sottratto a un tribunale chi ha commesso reati”.

Mario Roggero, il gioielliere condannato per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, è al centro dell'attenzione politica.

Vannacci, interpellato sull’argomento, ha chiarito che il sostegno di Futuro Nazionale si manifesta attraverso la richiesta di un atto di clemenza e il differimento della carcerazione per Roggero, oltre alla promozione di una specifica proposta di legge.

La proposta di Futuro Nazionale e le parole di Vannacci

La proposta legislativa avanzata da Futuro Nazionale mira a escludere il risarcimento per chi delinque in caso di danni subiti durante il reato, con richiesta di effetto retroattivo. Su questo punto, il leader Vannacci ha affermato: “Noi sosteniamo la richiesta di un atto di clemenza nei suoi confronti, il differimento della carcerazione e chiediamo che venga esaminata prima possibile la nostra proposta che esclude il risarcimento per chi delinque, in caso di danni subiti durante il reato, chiedendo che possa avere effetto retroattivo”.

Vannacci ha inoltre precisato che questa iniziativa era già stata presentata da Futuro Nazionale nel pacchetto di misure per la sicurezza, sostenendo che la Lega abbia successivamente riproposto la stessa misura. L’ex generale ha dichiarato: “La Lega ci ha copiato visto che noi l’avevamo presentata all’interno del pacchetto di misure per la sicurezza e poi la Lega l’ha ripresentata uguale”.

Obiettivi e visione di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci, si propone come movimento politico per la sicurezza e la tutela dei cittadini. Si distingue per l’attenzione alle questioni di giustizia, proponendo misure specifiche per la protezione delle vittime e la revisione delle norme sul risarcimento dei danni subiti durante la commissione di reati. La posizione del movimento nel caso Roggero, con l’insistenza sull'esame rapido della proposta di legge e il sostegno a iniziative di clemenza, si inserisce pienamente in questa visione.