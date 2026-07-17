Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha chiarito la posizione del suo partito riguardo a una possibile candidatura di Mario Roggero, escludendola categoricamente. Vannacci ha dichiarato: "Cercheremo di supportare Mario Roggero con tutti i modi possibili ma non ritengo che la candidatura in Futuro Nazionale sia uno di questi, lasciamo alla sinistra queste pratiche visto che ha già sottratto a un tribunale chi ha commesso reati". Questa affermazione è giunta in risposta a specifiche domande sul sostegno al gioielliere, noto per essere stato condannato per l'uccisione di due rapinatori e per averne ferito un terzo.

La presa di posizione di Vannacci delinea una strategia di supporto che si discosta dall'impegno politico diretto, focalizzandosi su altre forme di intervento.

La strategia di Futuro Nazionale: clemenza e proposte legislative

Approfondendo la questione, Roberto Vannacci ha specificato che il sostegno di Futuro Nazionale a Mario Roggero si concretizza attraverso la richiesta di un atto di clemenza. In particolare, il partito mira a ottenere il differimento della carcerazione per il gioielliere, un provvedimento che consentirebbe di sospendere l'esecuzione della pena detentiva. Parallelamente, Futuro Nazionale sta promuovendo attivamente una proposta legislativa innovativa e significativa. Questa iniziativa mira a escludere il risarcimento per chi delinque, qualora subisca danni durante la commissione di un reato.

Un aspetto cruciale di questa proposta è la richiesta che possa avere effetto retroattivo, estendendo così la sua applicabilità anche a casi pregressi. L'ex generale ha evidenziato che tale proposta è stata originariamente presentata da Futuro Nazionale come parte integrante di un più ampio pacchetto di misure per la sicurezza, sottolineando l'impegno del partito su questi temi.

Il dibattito politico e le iniziative legislative

Nel contesto del dibattito politico attuale, Roberto Vannacci ha sollevato un'ulteriore questione, affermando che la Lega avrebbe successivamente ripresentato una proposta identica a quella già avanzata da Futuro Nazionale. Il leader ha ribadito con fermezza che la linea del suo partito è quella di fornire supporto a Mario Roggero attraverso canali legislativi e richieste di clemenza, mantenendo però una netta distinzione dalla via della candidatura politica diretta.

Questa vicenda si inserisce in un più vasto e complesso dibattito pubblico che riguarda le misure di sicurezza, la legittima difesa e le responsabilità civili in situazioni di reato. La posizione di Futuro Nazionale, dunque, si configura come un intervento mirato a influenzare il quadro normativo e giudiziario, piuttosto che a integrare direttamente il gioielliere nelle proprie fila politiche, delineando una chiara strategia d'azione.