Il senatore del Partito Democratico, Walter Verini, ha formalmente richiesto al Governo di presentarsi con urgenza in Parlamento per fornire dettagli e chiarimenti esaustivi sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. L'annuncio di Verini, rilasciato il 31 luglio 2026, evidenzia una profonda preoccupazione per la situazione, definita dal senatore come una "notizia inquietante". Egli ha sottolineato che tale presenza militare si configura in uno scenario che "rischia di configurarsi come scenario di guerra", richiamando l'attenzione sulla delicatezza e la potenziale gravità della missione.

Il senatore PD sollecita chiarimenti sull'invio di militari italiani e sulla mancanza di autorizzazione parlamentare.

La principale contestazione sollevata da Walter Verini riguarda la presunta mancanza di un'adeguata autorizzazione parlamentare. Il senatore ha infatti evidenziato che non risulta alcuna delibera o atto del Parlamento che abbia autorizzato esplicitamente l'invio di forze armate italiane nel regno saudita. Inoltre, la missione non sarebbe stata inclusa negli atti parlamentari regolarmente presentati per la proroga delle missioni militari italiane all'estero. Per affrontare questa lacuna e ottenere risposte chiare, il Partito Democratico ha prontamente presentato un'interrogazione urgente.

A questa iniziativa si aggiunge la sottoscrizione di un'ulteriore interrogazione al Senato, i cui primi firmatari sono i senatori Alfieri e Delrio, a riprova della serietà e dell'urgenza della questione.

La rimodulazione delle forze italiane nel Golfo

La questione della presenza di militari italiani in Arabia Saudita si inserisce in un più ampio e complesso contesto di recenti movimenti e riorganizzazioni delle forze armate italiane nell'intera area strategica del Golfo. Nelle settimane immediatamente precedenti, si è assistito al trasferimento di oltre duecento soldati italiani verso l'Arabia Saudita. Contestualmente, il contingente italiano dislocato in Kuwait ha subito una significativa riduzione.

Inizialmente composto da 321 unità, era già stato ridotto a 82, per poi essere ulteriormente diminuito a poco più di quaranta soldati, mantenendo solo il personale minimo indispensabile. Queste decisioni, che hanno portato a una consistente variazione della distribuzione delle truppe, sono state ufficialmente motivate da stringenti esigenze di sicurezza e da una più generale "rimodulazione prudenziale" delle missioni operative. Tale riorganizzazione è stata innescata, in particolare, in seguito a un attacco subito dalla base di Ali Salem, situata in Kuwait, rendendo necessarie nuove valutazioni strategiche.

Le comunicazioni istituzionali e la richiesta di trasparenza

In merito a questi sviluppi, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha provveduto a comunicare con tempestività alle opposizioni e ai vertici istituzionali la notizia dell'attacco alla base di Ali Salem e le conseguenti misure adottate per la sicurezza del personale.

Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato dichiarazioni in cui ha ribadito che le missioni italiane nell'area del Golfo proseguono regolarmente, nonostante l'intensificarsi delle tensioni geopolitiche regionali. Tuttavia, la richiesta di chiarimenti avanzata con forza da Walter Verini e dal Partito Democratico non mette in discussione la prosecuzione delle missioni in sé, quanto piuttosto la necessità di garantire la massima trasparenza e la piena regolarità delle procedure di autorizzazione parlamentare. L'obiettivo è assicurare che ogni impiego di forze militari italiane, specialmente in contesti delicati come quello dell'Arabia Saudita, sia pienamente conforme ai dettami costituzionali e alle prerogative del Parlamento.