Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si è posizionato all’ottavo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori italiani, secondo i risultati del Governance Poll 2025. L’indagine, condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, ha rilevato per Bardi un consenso del 56% tra i cittadini. Questo dato segna un lieve decremento dello 0,6% rispetto al momento della sua elezione, ma conferma una solida base di supporto.

L’edizione 2025 del sondaggio evidenzia una crescita significativa per il governatore lucano, che ha guadagnato una posizione rispetto all’anno precedente, passando dal nono all’ottavo posto.

Questo avanzamento è stato determinato da un incremento del 2,5% nel gradimento registrato nel corso del 2025. Analizzando un periodo più ampio, si osserva che in quattro anni, dal 2022 al 2025, il consenso per Bardi è salito dal 40,5% al 56%. In un arco di sei anni, il presidente ha visto un aumento complessivo di 15,4 punti percentuali, collocandosi tra i governatori italiani con le crescite più rilevanti. Tale risultato sottolinea la solidità dell’azione amministrativa regionale e la capacità di mantenere un elevato livello di consenso, anche al termine di una lunga esperienza di governo e in un contesto nazionale spesso caratterizzato da una generale erosione del gradimento degli amministratori in carica.

I governatori più apprezzati d’Italia

La vetta della classifica del Governance Poll 2025 è occupata dal governatore della Puglia, Antonio Decaro, che si conferma il più apprezzato a livello nazionale. Seguono sul podio il presidente del Veneto, Alberto Stefani, e quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La presenza di Vito Bardi all’ottavo posto, accanto al presidente della Sicilia, evidenzia come il gradimento dei cittadini si distribuisca tra amministratori di diverse aree geografiche del Paese, dal Nord al Sud. È importante sottolineare che il sondaggio non costituisce una simulazione di voto, bensì una misurazione del rapporto tra i presidenti di Regione e i propri cittadini.

Questo legame è influenzato da molteplici fattori, tra cui le scelte amministrative adottate, l’efficacia della comunicazione istituzionale e le condizioni economiche e sociali prevalenti nelle rispettive regioni.

Metodologia del Governance Poll

Il Governance Poll, ideato e realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, rappresenta un’indagine annuale di riferimento per valutare il gradimento dei presidenti di Regione e dei sindaci dei capoluoghi di provincia in Italia. La metodologia impiegata si basa su interviste condotte su campioni rappresentativi della popolazione residente, garantendo una fotografia accurata delle percezioni dei cittadini. Il posizionamento di Vito Bardi nel 2025 si inserisce in un quadro dinamico, dove le preferenze degli elettori sono soggette a variazioni significative, con alcuni presidenti che registrano incrementi o decrementi percentuali rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti, riflettendo l'evoluzione del contesto politico e sociale.