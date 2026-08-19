Il caso legato alla pubblicazione dei compensi dei giornalisti di Report da parte del quotidiano Il Tempo è stato al centro di un acceso dibattito durante la puntata del 17 agosto del programma In Onda condotto su La7 da Marianna Aprile e Luca Telese, che vedeva tra gli ospiti il giornalista ed ex parlamentare vicino al centrodestra Italo Bocchino.

Il confronto acceso in studio

Marianna Aprile ha espresso forti perplessità sulla tempistica della pubblicazione, ritenendola poco credibile poiché giunta in un momento in cui il programma è già sotto la lente per le vicende legate alle minacce e all'attentato subito dal conduttore Sigfrido Ranucci.

La conduttrice ha evidenziato come l'inchiesta del Tempo appaia sbilanciata, dato che si limita a diffondere le cifre della redazione di Report senza applicare lo stesso metro di giudizio verso altri contratti Rai, compresi quelli per interventi di pochi minuti o per trasmissioni che registrano bassi indici di ascolto.

Aprile ha inoltre rivendicato l'imparzialità delle inchieste del programma di Rai 3, invitando a una trasparenza totale che includa tutti i nuovi conduttori entrati nella tv di Stato negli ultimi quattro anni. Sulle cifre fornite dal quotidiano di Capezzone sono state avanzate perplessità da parte della redazione di Report, che evidenzia come le cifre reali siano invece diverse.

La posizione di Bocchino e la replica

Italo Bocchino ha difeso la pubblicazione ponendo la questione sul piano dell'etica professionale, sostenendo che per regola deontologica ogni giornalista dovrebbe rendere noto al pubblico quanto guadagna. Di fronte a queste affermazioni, Marianna Aprile ha ricordato la natura aziendale della rete privata per cui lavorano, mentre Luca Telese è intervenuto in difesa della collega e del lavoro della redazione, definendo i conti del proprio programma.

"Lei dice ‘grande giornalismo’, grande inchiesta", afferma.Aprile. "Sarebbe molto più credibile se non avvenisse in un momento in cui Report è nel mirino per un attentato subito dal conduttore Ranucci".

Telese ha poi lanciato una provocazione a Bocchino, facendo un esempio: "Sei d'accordo a mettere come sottotitolo l'ingaggio di Vespa?"