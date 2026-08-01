Le ambasciate statunitensi in diverse capitali del Medio Oriente hanno emesso un urgente avviso il primo agosto 2026, esortando i cittadini americani a considerare la possibilità di lasciare la regione o a prepararsi a farlo in caso di una escalation del conflitto. L'allerta di sicurezza è stata diffusa tramite i canali social media dalle missioni diplomatiche di Amman, Gerusalemme e Baghdad, con un messaggio chiaro: “Gli americani presenti nella regione dovrebbero valutare la possibilità di andarsene, o essere pronti a farlo in caso di escalation”.

Allerta e azioni del Dipartimento di Stato

Questa comunicazione si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza dei cittadini americani all'estero, a fronte di una possibile intensificazione delle tensioni regionali. Le missioni diplomatiche hanno sottolineato l'importanza per residenti e viaggiatori di monitorare costantemente la situazione e di predisporre piani di evacuazione. L'avviso segue una serie di misure operative significative adottate dal Dipartimento di Stato, che ha proceduto alla chiusura al pubblico di alcune ambasciate, ha ordinato la partenza del personale non essenziale e delle loro famiglie da almeno sei Paesi e ha consigliato agli americani in quattordici nazioni di lasciare la regione con immediata urgenza.

Operazioni di evacuazione e assistenza

Il Dipartimento di Stato ha confermato di aver assistito oltre novemila cittadini americani a rientrare dal Medio Oriente a partire dal fine settimana precedente, molti dei quali hanno provveduto autonomamente. Sono stati organizzati voli charter da Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Nelle aree dove gli aeroporti sono stati chiusi, sono stati predisposti viaggi via terra verso nazioni con scali operativi, come Egitto e Oman. Attualmente, il Dipartimento è in contatto con circa tremila americani che hanno espresso il desiderio di partire o che cercano informazioni sulle procedure di evacuazione.

Situazione delle missioni diplomatiche e incidenti

Le ambasciate statunitensi di Amman, Gerusalemme e Baghdad sono state tra le prime a diramare l'avviso. Analoghe comunicazioni sono state emesse per cittadini in Bahrain, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen, mentre alcune sedi diplomatiche sono state chiuse al pubblico. Un incidente significativo si è verificato in Arabia Saudita, dove un attacco con droni ha causato un incendio limitato all'ambasciata di Riyadh, senza tuttavia provocare vittime o feriti tra il personale. Il Dipartimento di Stato ribadisce che la sicurezza dei cittadini americani all'estero rappresenta una priorità assoluta, garantendo assistenza e informazioni aggiornate.