Il rappresentante iraniano Abbas Araghchi ha lanciato un severo e inequivocabile avvertimento agli Stati Uniti, mettendo in guardia con fermezza contro qualsiasi azione avventuristica o iniziativa destabilizzante nello Stretto di Hormuz. Questa dichiarazione di alta tensione giunge in un periodo di tensione crescente e marcata instabilità nell'area strategica del Golfo Persico, dove si registra un notevole e preoccupante incremento della presenza militare statunitense, accompagnato da un'intensificazione delle attività navali che alimentano le preoccupazioni regionali.

L'Avvertimento di Teheran: Minaccia Diretta alla Sicurezza Nazionale

Araghchi ha chiarito, senza lasciare spazio a interpretazioni, che ogni singola iniziativa intrapresa dagli Stati Uniti nella regione sarà considerata dall'Iran come una minaccia diretta, esplicita e inaccettabile alla propria sicurezza nazionale. Il diplomatico ha sottolineato con enfasi la piena e incondizionata prontezza di Teheran a reagire con decisione a eventuali provocazioni, esortando con forza Washington ad adottare un approccio di massima prudenza e responsabilità. "Qualsiasi azione avventuristica degli Usa nello Stretto di Hormuz avrà conseguenze estremamente serie e imprevedibili", ha dichiarato Araghchi, ribadendo la ferma e irremovibile determinazione dell'Iran a difendere con ogni mezzo necessario i propri vitali interessi strategici e la propria integrità territoriale nella regione.

Il Contesto Strategico Cruciale dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz riveste un'importanza geostrategica cruciale a livello globale, configurandosi come un passaggio marittimo indispensabile e insostituibile per il transito di una quota preponderante del commercio mondiale di petrolio e gas naturale. La sua sicurezza e la libertà di navigazione sono, pertanto, oggetto di costante, profonda e prioritaria attenzione internazionale. Le autorità iraniane hanno affermato con convinzione che gli Stati Uniti avrebbero violato un accordo precedentemente stabilito, relativo alle operazioni e alle attività nello Stretto, e avrebbero inoltre tentato di minare l'autorità legittima di Teheran nell'area.

L'Iran considera la propria presenza storica e il controllo effettivo sullo Stretto di Hormuz come pilastri irrinunciabili e fondanti per il mantenimento della stabilità regionale, per la salvaguardia dei propri confini marittimi e per la protezione delle proprie rotte commerciali vitali.

La Posizione Iraniana: Vigilanza Costante e Difesa della Sovranità

Il governo di Teheran ha reiterato con chiarezza che ogni tentativo, da qualsiasi parte provenga, volto a compromettere la propria sovranità nazionale sarà affrontato con la massima risolutezza e fermezza. Le forze armate iraniane mantengono una posizione di elevata e costante vigilanza sulle attività militari straniere che si svolgono nella zona, monitorando incessantemente e con estrema attenzione la situazione per prevenire qualsiasi potenziale escalation che possa destabilizzare ulteriormente il già fragile contesto regionale.

L'Iran si impegna a garantire la sicurezza delle rotte marittime internazionali nel rispetto del diritto internazionale, ma non esiterà in alcun modo a proteggere i propri diritti sovrani, la propria integrità territoriale e i propri interessi vitali, qualora questi vengano minacciati.