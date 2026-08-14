Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si è riunito all’Aquila il 14 agosto 2026 per esaminare e approvare l’assestamento di bilancio per il triennio 2026‑2028. La seduta ha preso il via con circa due ore di ritardo, a seguito di un confronto interno alla maggioranza di centrodestra, che si è riunita in mattinata per definire la propria strategia dopo due precedenti rinvii.

Il collegio dei revisori dei conti ha espresso un parere non favorevole sul documento di assestamento, evidenziando la necessità di una copertura finanziaria di 56 milioni di euro.

Questa segnalazione ha innescato un acceso scontro con le opposizioni di centrosinistra, le quali hanno duramente criticato la gestione della maggioranza, guidata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio (FdI). Per cercare di recepire le osservazioni dei revisori, è stato presentato un emendamento correttivo. A questo sono seguiti altri emendamenti che le opposizioni hanno definito come contributi "a pioggia", per un importo complessivo che risulta nettamente inferiore ai 10 milioni di euro previsti nel testo originario approvato dalla giunta regionale il 28 luglio scorso e successivamente bocciato dai revisori.

Le risorse e la futura gestione finanziaria

La gestione delle risorse finanziarie sarà rinviata a settembre.

In quel periodo, si prevede la disponibilità di circa 30 milioni di euro, frutto dei risparmi generati dal processo di sanamento del debito della sanità, accantonato nel 2025. Tale disponibilità è stata certificata dal tavolo romano di monitoraggio. Le opposizioni, in merito, hanno espresso la convinzione che la maggioranza sarà costretta a rinunciare a gran parte della cosiddetta "legge Mancia", un aspetto che ha ulteriormente alimentato le tensioni politiche.

Il clima in aula è apparso particolarmente teso, con le forze politiche contrapposte sulle modalità di utilizzo delle risorse e sulla copertura dei rilievi sollevati dai revisori. La seduta si è preannunciata complessa e ricca di dibattito, anche in considerazione dell’urgenza di adeguare il bilancio alle osservazioni tecniche e alle richieste politiche emerse durante il confronto.

Contesto delle manovre di bilancio e i rilievi degli organi di controllo

Il Consiglio regionale aveva già precedentemente approvato il rendiconto generale per l’esercizio 2025, registrando un avanzo di 79 milioni di euro. Questo via libera era giunto dopo aver ottenuto il parere favorevole delle competenti commissioni consiliari e, soprattutto, la parifica della Corte dei Conti. Quest'ultima, con un pronunciamento che ha incluso anche una serie di rilievi, aveva accertato la regolarità delle entrate, delle spese e l’effettivo equilibrio dei conti regionali. La Corte dei Conti ha rilasciato una parifica senza riserve, un risultato che l’assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, ha definito come un "bollino di qualità" per la gestione finanziaria della Regione.

Nonostante l'esito positivo della parifica, le opposizioni hanno continuato a evidenziare alcune criticità. Hanno sottolineato la necessità di ottenere chiarimenti approfonditi su fondi che ritengono essere stati sottostimati e su presunti vizi procedurali nel riaccertamento dei residui. In questo quadro finanziario, la Regione potrà contare su ulteriori importanti risorse. Tra queste, spiccano circa 30 milioni di euro derivanti dal minore utilizzo di fondi accantonati per il debito sanitario, la cui disponibilità è stata autorizzata dal tavolo di monitoraggio nazionale, dopo un iniziale diniego nelle riunioni di febbraio e marzo.