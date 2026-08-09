In Quebec, in un periodo segnato dalle celebrazioni del mese del Pride, i candidati politici Lgbtq+ hanno lanciato un allarme significativo riguardo a un'ondata di odio online. Questo incremento di messaggi ostili si manifesta con particolare intensità in concomitanza con la campagna per le imminenti elezioni provinciali d'autunno, ponendo una questione urgente all'attenzione sia dei principali partiti politici che delle organizzazioni Lgbtq+ attive sul territorio.

L'allarme dei partiti e l'escalation dell'odio online

Il partito Québec solidaire ha espresso profonda preoccupazione, dichiarando di essere confrontato con un'ondata di odio online di proporzioni definite "eccezionali" e "preoccupanti".

Questa escalation è diretta specificamente contro i propri candidati Lgbtq+. Roxane Milot, presidente del partito e candidata in una circoscrizione di Montréal, ha sottolineato l'importanza di un linguaggio responsabile: "Siamo preoccupati e credo che tutti i candidati e i leader di partito debbano prestare attenzione alla propria retorica". Milot, che si identifica apertamente come bisessuale, ha evidenziato come la violenza online rivolta a candidati appartenenti a gruppi minoritari possa avere un effetto deleterio, arrivando a scoraggiare la partecipazione politica di persone provenienti da contesti diversi. "Esiste un legame diretto. Abbiamo notato che per molte persone provenienti da contesti diversi, che siano queer, donne o appartenenti ad altre minoranze, è stato più difficile convincerle a candidarsi", ha spiegato, evidenziando le difficoltà nel promuovere una rappresentanza più inclusiva.

Collaborazione e testimonianze: un quadro in peggioramento

La presidente Milot ha inoltre rivelato che il partito mantiene una stretta collaborazione con diverse organizzazioni Lgbtq+ locali, le quali confermano un quadro allarmante: la situazione sta peggiorando di giorno in giorno in Quebec, rendendo il fenomeno dei messaggi ostili un motivo di seria e crescente preoccupazione. La stessa Milot ha condiviso la sua esperienza personale, raccontando di essere stata recentemente bersaglio di numerosi messaggi d'odio e di attacchi da parte di "troll" sui social media, un'esperienza che riflette la realtà affrontata da molti altri. Le segnalazioni delle organizzazioni Lgbtq+ rafforzano l'idea di una tendenza negativa persistente e in crescita, che richiede un'attenzione costante e interventi mirati.

Il contesto più ampio: episodi di odio oltre la politica

Il fenomeno dei messaggi ostili online non si limita esclusivamente all'ambito della politica e ai suoi candidati. Episodi analoghi, che evidenziano una diffusa intolleranza, sono stati registrati anche tra i privati cittadini. Un caso emblematico riguarda una donna del Quebec che, dopo aver pubblicato su Facebook una fotografia di suo nipote indossante una maglietta della fierté (Pride), è stata sommersa da centinaia di commenti negativi, alcuni dei quali manifestavano un'aperta omofobia. Inizialmente, la maggior parte delle reazioni alla pubblicazione erano di disapprovazione, con un'elevata presenza di emoticon "arrabbiate". Tuttavia, in un secondo momento, grazie alla ricondivisione della foto da parte di altri utenti e al supporto della comunità, la tendenza si è invertita, portando a un aumento significativo delle reazioni positive, simboleggiate da emoticon "adoranti". Questo episodio sottolinea la complessità del dibattito online e la capacità di mobilitazione sia dell'odio che della solidarietà.