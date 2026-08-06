È iniziato a Caracas il primo incontro in presenza del dialogo politico tra il governo venezuelano e una delegazione dell’opposizione. Questo importante processo, sostenuto dagli Stati Uniti, ha l’obiettivo di favorire una transizione verso nuove elezioni nel Paese sudamericano. La riunione si tiene presso La Carlota, una sede che è stata recentemente utilizzata dall’Assemblea legislativa dopo che il Parlamento ha subito danni significativi a seguito del doppio sisma del 24 giugno scorso.

La copertura mediatica dell’evento è stata limitata ai soli fotografi, senza che fossero previste dichiarazioni pubbliche in questa fase iniziale.

Al tavolo del dialogo partecipano figure chiave: il presidente del Parlamento Jorge Rodríguez rappresenta il governo, mentre l’ex deputata Dinorah Figuera guida la delegazione dell’opposizione. L’agenda iniziale del confronto verte su tre temi principali: l’assistenza alle vittime del terremoto, il rafforzamento delle istituzioni democratiche e la definizione di garanzie per i diritti politici.

Le richieste dell’opposizione e le assenze al tavolo

Dinorah Figuera, giunta dalla Spagna per l’occasione, ha delineato le priorità della delegazione dell’opposizione. Tra queste spiccano la ricomposizione del Consiglio nazionale elettorale (CNE), una profonda riforma del sistema giudiziario e la messa a punto di garanzie per tutti gli attori politici del Paese.

Tuttavia, al negoziato non prende parte la leader dell’opposizione maggioritaria, la Nobel per la Pace María Corina Machado. Machado ha espresso la sua posizione, dichiarando che valuterà l’iniziativa sulla base di risultati concreti, tra cui la liberazione dei detenuti politici e l’adozione di un calendario elettorale verificabile.

Il sostegno degli Stati Uniti a questo dialogo si inserisce in un piano in tre fasi, avviato dopo gli eventi di gennaio che hanno condotto all’arresto dell’ex presidente de facto Nicolas Maduro. L’obiettivo dichiarato di Washington è la creazione di condizioni propizie per una transizione politica e istituzionale, con un’attenzione particolare alle garanzie democratiche e alla piena partecipazione di tutte le componenti politiche del Venezuela.

La sede del dialogo e il contesto istituzionale

La sede di La Carlota, scelta per ospitare questo cruciale dialogo, ha assunto un ruolo funzionale per le attività dell’Assemblea legislativa venezuelana. Questa necessità è sorta a seguito dei danni subiti dal Parlamento durante il doppio terremoto del 24 giugno. L’Assemblea nazionale rappresenta il principale organo legislativo del Venezuela e detiene un ruolo centrale nei processi di riforma e nella transizione politica. È composta da deputati eletti tramite suffragio universale e diretto, con la responsabilità di legiferare, supervisionare l’operato del governo e promuovere il dialogo tra le diverse forze politiche della nazione.

L’avvio di questo dialogo a Caracas costituisce un passaggio di rilevante importanza nel quadro delle iniziative internazionali volte a favorire una soluzione negoziata alla crisi venezuelana. L’attenzione rimane focalizzata sulle garanzie istituzionali e sui diritti politici di tutte le parti coinvolte, con l'auspicio di un percorso che porti a stabilità e democrazia nel Paese.