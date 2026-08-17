Carmine Fotia ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Reggio Calabria. Questa decisione giunge in seguito a una proposta formulata da un gruppo di intellettuali, sindacalisti, professionisti e militanti attivi nell’area progressista reggina. Tali figure hanno sollecitato i leader nazionali dei partiti del cosiddetto campo largo a sostenere la sua partecipazione.

Le ragioni della candidatura di Fotia

Fotia ha chiaramente espresso la sua intenzione di non candidarsi "per partecipare" ma "per vincere", sottolineando il suo impegno diretto per la città di Reggio Calabria.

La sua visione politica si concentra su una sinistra che garantisca diritti fondamentali: libertà, lavoro dignitoso, giustizia sociale, sicurezza per tutti i cittadini. Particolare attenzione è rivolta all’integrazione e all’accoglienza dei migranti che rispettano le leggi italiane, oltre alla protezione delle fasce più deboli e fragili della società. Ha inoltre rimarcato che Reggio non è una provincia dove si possa "paracadutare una persona che non sa nulla di questa terra", evocando la figura del suo compianto amico Italo Falcomatà e la sua "rivoluzione gentile" come fonte d'ispirazione per il futuro della città.

Il quadro delle elezioni suppletive a Reggio Calabria

Il seggio alla Camera dei deputati nel collegio Calabria U05-Reggio Calabria è divenuto vacante a seguito delle dimissioni di Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia.

Cannizzaro ha lasciato l’incarico parlamentare dopo essere stato eletto sindaco di Reggio Calabria, poiché le due cariche sono incompatibili. Essendo stato eletto nel 2022 in un collegio uninominale, il suo seggio non può essere riassegnato per surroga. Saranno quindi gli elettori di Reggio Calabria a scegliere, attraverso le elezioni suppletive, chi completerà la legislatura a Montecitorio.

La candidatura di Fotia ha ricevuto un ampio sostegno dal territorio, con un appello rivolto ai segretari nazionali e regionali delle forze del centrosinistra e del campo largo. L'obiettivo è individuare un candidato unitario che possa rappresentare un fronte comune. Questa consultazione assume una valenza politica nazionale significativa, offrendo al centrosinistra l’opportunità di testare sul campo la solidità e la tenuta del proprio progetto unitario, sia a livello locale che nazionale.