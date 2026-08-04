Il centrodestra sta lavorando alla stesura di una risoluzione comune sulla clausola di salvaguardia nazionale. L'iniziativa precede le comunicazioni del ministro dell’Economia, attese tra Camera e Senato. L'attivazione di questa procedura consentirebbe di scorporare le spese destinate a energia e difesa dal Patto di stabilità dell’Unione Europea. Nonostante l'obiettivo condiviso sia presentare un documento unitario, emergono differenze di posizione, in particolare da parte della Lega.

Le posizioni interne alla maggioranza

La Lega intende valutare con attenzione i contenuti dell’informativa che il ministro Giorgetti terrà agli uffici di presidenza delle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Il partito si mostra favorevole a destinare i fondi della clausola principalmente alla sicurezza nazionale, anziché alla difesa militare. Tra le opzioni sul tavolo della coalizione, vi è anche la possibilità di presentare una risoluzione più stringata, che si limiti a prendere atto delle comunicazioni del ministro e a sottoscriverle.

La National Escape Clause e i fondi per l'energia

La National Escape Clause, al centro del dibattito, permetterebbe di destinare circa 14 miliardi di euro a investimenti nel settore energetico. Queste spese non verrebbero conteggiate nel Patto di stabilità europeo. I leader del centrodestra hanno già raggiunto un'intesa sulla richiesta di tale clausola alla Commissione europea, con l'obiettivo di sbloccare le risorse entro la scadenza del 15 agosto.

La questione è stata al centro di un vertice di maggioranza che ha coinvolto i principali esponenti della coalizione.

L'incontro è stato aperto dalla relazione del vicepremier Antonio Tajani, il quale ha evidenziato le criticità attuali legate agli approvvigionamenti energetici. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha assicurato che non ci saranno accelerazioni eccessive nell'iter parlamentare. Nel frattempo, proseguono i confronti tra i gruppi parlamentari per definire una posizione comune da presentare in Aula.