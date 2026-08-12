Il consigliere regionale della Basilicata, Roberto Cifarelli (gruppo misto), ha sollecitato il centrosinistra a definire una chiara politica sull'immigrazione. L'intervento del 12 agosto 2026 segue la tragica morte di un giovane tunisino nel Cpr di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, un evento che, secondo Cifarelli, «impone rispetto e verità» e per il quale «occorre attendere gli accertamenti sulle cause». Il consigliere, insieme ad altri esponenti di centrosinistra, ha già richiesto la chiusura del centro, ritenendola «necessaria».

Tuttavia, Cifarelli ha evidenziato come non sia più sufficiente esprimere solo ciò che non si desidera, ma sia fondamentale proporre attivamente: «Dobbiamo rispondere a una domanda più difficile: quale politica dell’immigrazione proponiamo all’Italia?».

L'urgenza di governare l'immigrazione

Cifarelli ha sottolineato l'importanza cruciale di una strategia migratoria strutturata, evidenziando come l'Italia sia un Paese che invecchia, registra un calo delle nascite e una perdita di popolazione attiva, con interi settori produttivi che faticano a trovare manodopera. Questa contraddizione, ha aggiunto, è particolarmente marcata in Basilicata, dove la diminuzione demografica e l'esodo giovanile coesistono con una crescente domanda di lavoratori nei settori agricolo, edile e dell'assistenza.

«L’Italia ha bisogno degli immigrati. Proprio per questo ha bisogno di governare l’immigrazione», ha affermato il consigliere. A suo parere, una forza progressista deve affrontare concretamente i problemi legati alla sicurezza e alla convivenza, senza però cedere alla tentazione di alimentare le paure, ma piuttosto impegnandosi a gestirle in modo costruttivo.

Una proposta programmatica per il 2027: integrazione e diritti

Per il centrosinistra, la visione di Cifarelli si traduce in una proposta programmatica per il 2027, incentrata su un approccio organico all'immigrazione. Questa dovrebbe prevedere ingressi legali e programmati, calibrati sulle reali esigenze del Paese, affiancati da percorsi di formazione e opportunità lavorative.

Elementi chiave sono il fermo contrasto al caporalato e a ogni forma di sfruttamento, la garanzia di protezione per coloro che ne hanno diritto e rimpatri effettivi e dignitosi per chi non possiede i requisiti per rimanere. Fondamentale, secondo il consigliere, è l'integrazione: «Non basta far entrare lavoratori: dobbiamo costruire nuovi cittadini». Questo percorso di cittadinanza attiva si articola attraverso l'apprendimento della lingua italiana, l'accesso alla scuola e alla formazione, l'ottenimento di un lavoro regolare e il rispetto delle leggi e dei valori costituzionali. Si configura così un vero e proprio patto, in cui lo Stato assicura diritti e opportunità, mentre chi sceglie di vivere in Italia assume doveri e responsabilità.

Cifarelli ha concluso il suo intervento ribadendo che non è accettabile lasciare alla destra il monopolio del tema della sicurezza, relegando il centrosinistra a quello dell'umanità. Ha enfatizzato la necessità che concetti come legalità, sicurezza, integrazione e dignità siano intrinsecamente legati. Il centrosinistra, a suo avviso, non dovrebbe cadere nella retorica dei «porti aperti» o «porti chiusi», ma piuttosto presentare una visione di un Paese in grado di governare l'immigrazione in modo proattivo, senza subirla passivamente o strumentalizzarla per generare paura. «Essere più umani e più sicuri non sono obiettivi alternativi», ha affermato, sottolineando come una politica riformista debba necessariamente dimostrare che questi due obiettivi possono, e devono, coincidere per il benessere della società.