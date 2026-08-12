Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha annunciato il 12 agosto 2026 da Panama che il governo colombiano ha richiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico. La Colombia, ha aggiunto Hegseth, si unirà all'A‑Triple‑C, la 'Americas Counter Cartel Coalition', diventando il diciannovesimo membro. La coalizione è stata istituita per contrastare i cartelli criminali della droga e rafforzare la cooperazione di difesa nell'emisfero occidentale.

L'impegno congiunto contro il narcoterrore

Durante una conferenza stampa a Panama, Hegseth ha specificato che "attraverso il presidente appena insediato, la Colombia ha già chiesto al Dipartimento della Guerra di unirsi nella lotta contro il narcoterrore, autorizzando operazioni militari congiunte per distruggere i terroristi e le reti terroristiche". Ha aggiunto che "misure incisive e concrete come queste esemplificano il tipo di partecipazione attiva e orientata all'operatività che vogliamo vedere dai nostri partner".

Precedentemente, lo scorso settembre, l'esercito statunitense aveva avviato una campagna di attacchi aerei contro presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, causando la morte di almeno 215 persone.

Non furono fornite prove definitive che le imbarcazioni colpite fossero coinvolte nel narcotraffico.

La nuova politica colombiana e la lotta al crimine

Il presidente della Colombia, Abelardo de la Espriella, insediatosi di recente, ha promesso di stroncare i gruppi criminali legati al narcotraffico. Il Paese sudamericano sta attraversando la peggiore ondata di violenza dell'ultimo decennio. De la Espriella, leader di estrema destra succeduto a Gustavo Petro, ha annunciato l'intenzione di interrompere i negoziati di pace avviati dal suo predecessore con i gruppi armati, considerati finora infruttuosi, e combatterà il "narcoterrore senza tregua".

L'adesione della Colombia alla coalizione internazionale, nota anche come Escudo de las Américas, formalizza l'impegno del Paese. Fondata durante l'amministrazione Trump, questa iniziativa è composta da una ventina di Paesi e mira a unire gli sforzi nel contrasto alle reti del narcotraffico.