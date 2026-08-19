Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha espresso una netta critica nei confronti dell'attuale Governo, focalizzandosi sull'atteggiamento dell'esecutivo verso il programma televisivo di inchiesta Report. Conte ha sostenuto che il Governo stia tentando di mascherare l'emergenza economica, adottando una strategia mediatica favorevole e puntando a una comunicazione pubblica unificata, che ha definito "TeleMeloni". Questa posizione emerge in un contesto di tensione politica e mediatica, con l'avvicinarsi della campagna elettorale.

Le accuse di Conte sulla gestione mediatica

Nel suo intervento sui social, Conte ha delineato le sue preoccupazioni. Ha affermato che la presidente del Consiglio Meloni rilascia interviste per sostenere che "l'Italia è più forte di prima". Parallelamente, il leader pentastellato ha accusato il Governo di coinvolgere giornali e televisioni sotto la sua influenza, con l'intento di "buttare fango 24 ore su 24" sulla redazione di Report. Secondo Conte, il programma rappresenta una "vera spina nel fianco" per l'attuale esecutivo, il quale, a suo dire, desidererebbe una "TeleMeloni a reti unificate". Questa presunta volontà di controllo mediatico si farebbe sentire con urgenza in vista della campagna elettorale.

La difesa del giornalismo d'inchiesta e le critiche all'operato governativo

Conte ha sottolineato l'importanza del giornalismo d'inchiesta per la democrazia. Ha dichiarato con fermezza: "Teniamo alta la guardia: Report e le sue inchieste non sono un problema per gli italiani ma solo per i politici che non tollerano il giornalismo d'inchiesta". Questa affermazione evidenzia come il lavoro di Report sia un servizio essenziale. Proseguendo nella sua analisi, il presidente del M5S ha criticato l'operato del Governo, sostenendo che "il problema degli italiani è un governo che dopo 4 anni è rimasto immobile senza offrire soluzioni". Le dichiarazioni di Conte non si limitano a una difesa del programma, ma si estendono a una censura dell'azione governativa, in un periodo in cui il dibattito sul ruolo dei media e dell'informazione è particolarmente intenso.