Darline Graham, sorella del compianto senatore Lindsey Graham, ha conquistato le primarie repubblicane in South Carolina per il Senato degli Stati Uniti. La vittoria, avvenuta il 26 agosto 2026, segna un passo significativo per la candidata, che era stata precedentemente nominata sostituta ad interim del fratello dopo la sua improvvisa scomparsa. La sua corsa è stata fortemente caratterizzata dal sostegno dell'ex presidente Donald Trump, un fattore determinante per il suo successo.

Il Ruolo Decisivo di Donald Trump

Il supporto di Donald Trump si è rivelato cruciale per la campagna di Darline Graham.

L'ex presidente ha pubblicamente appoggiato la sua candidatura fin dalle prime fasi, promuovendola attivamente attraverso comizi e organizzando una tele-rally proprio alla vigilia del ballottaggio. A riprova dell'impegno, il super PAC MAGA Inc., strettamente collegato a Trump, ha iniettato quasi 830.000 dollari nella campagna di Graham, destinati principalmente ad attività di contatto diretto con gli elettori, come chiamate e messaggi. Questa vittoria non solo proietta Darline Graham verso le elezioni generali, ma rappresenta anche una chiara conferma dell'influenza e della presa di Trump sulla base repubblicana e sul partito all'interno dello Stato. Graham ha prevalso sul deputato Ralph Norman nel ballottaggio, dopo che entrambi erano emersi come i più votati nelle primarie iniziali dell'11 agosto.

Le Sfide del Ballottaggio e le Prossime Elezioni

La competizione per le primarie è stata intensa. Darline Graham, considerata una novità politica prima della sua nomina temporanea, ha affrontato una campagna serrata contro Ralph Norman, un politico di lungo corso con una vasta esperienza sia a livello statale che federale. Norman ha puntato sulla sua comprovata esperienza, mentre Graham ha dovuto definire il proprio profilo politico, beneficiando però del cognome noto e dell'endorsement presidenziale. L'affermazione di Graham alle primarie la pone ora di fronte a una nuova sfida: le elezioni generali di novembre, dove affronterà la democratica Annie Andrews. Il contesto elettorale ha visto anche altri sviluppi significativi: in Oklahoma, nello stesso periodo, la socialista democratica N'Kiyla Jasmine Thomas ha conquistato le primarie dei liberal per il Senato, superando il moderato Jim Priest, e si preparerà a sfidare il repubblicano Kevin Hern nelle prossime elezioni.

Il Profilo di Darline Graham e la Successione Politica

L'ingresso di Darline Graham sulla scena politica è avvenuto in seguito alla tragica scomparsa del fratello, Lindsey Graham, senatore di lungo corso e figura di spicco in South Carolina. La sua candidatura a sostituta temporanea ha aperto la strada a una corsa elettorale che ha visto il forte appoggio di Donald Trump, il quale aveva espresso il suo sostegno ancor prima che Graham ufficializzasse la sua partecipazione alle primarie. La scelta di Graham come candidata repubblicana non solo riflette una continuità della presenza della famiglia Graham nella politica statale, ma sottolinea anche la determinazione del partito a mantenere saldo il seggio senatoriale in un territorio tradizionalmente conservatore, dove il cognome Graham è sinonimo di rappresentanza politica.