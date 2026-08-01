Continua a far discutere l’addio di Ferenc Venturelli, conosciuto sui social come “Eterno”, alla Lega e il suo successivo approdo in Futuro Nazionale. La scelta dell’attivista ha scatenato numerose reazioni all’interno del partito, con diversi esponenti e militanti che hanno affidato ai social il proprio disappunto, dando vita a un acceso confronto online.

Le critiche dei leghisti

Tra gli interventi più condivisi c’è quello della militante leghista Sofia Galassi, che ha pubblicato un lungo messaggio rivolto, senza mai citarlo direttamente oltre al soprannome, all’ex attivista.

«Quando “Eterno” ha annunciato di lasciare la Lega, ho avuto la conferma di una cosa. C’è chi resta solo finché gli conviene e chi resta perché crede davvero in un progetto. Io appartengo alla seconda categoria. La mia fedeltà non dipende dalle circostanze, dagli incarichi o dalla convenienza del momento. Dipende dai valori in cui credo e dall’impegno preso con chi mi ha dato fiducia. La Lega si serve, della Lega non ci si serve», ha scritto nel post, che ha raccolto numerose interazioni.

A intervenire è stato anche il consigliere comunale della Lega Dario Moretti, che in un video pubblicato sui propri canali social ha definito Venturelli «un eterno traditore», criticando apertamente la decisione di lasciare il partito.

Tra i commenti al filmato è comparso anche quello di Luca Toccalini, segretario della Lega Giovani, che ha espresso il proprio consenso alle parole del consigliere.

Gli attacchi dei militanti

Le critiche non si sono fermate qui. Sotto i vari post dedicati alla vicenda sono comparsi numerosi commenti di militanti e simpatizzanti del Carroccio, molti dei quali hanno dichiarato di sentirsi delusi dalla scelta di Venturelli, sostenendo di aver creduto nel suo percorso politico. Tra le persone intervenute nella discussione social figura anche Francesca Verdini, che ha preso parte al dibattito insieme ad altri utenti vicini alla Lega.

Al momento Ferenc Venturelli non ha replicato pubblicamente alle ultime critiche ricevute. La polemica, però, continua ad alimentare il confronto sui social, dove il suo passaggio a Futuro Nazionale resta uno degli argomenti più discussi tra sostenitori ed ex compagni di partito.