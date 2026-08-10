A Termoli, in Molise, si è recentemente costituito un secondo gruppo di Futuro Nazionale, un'iniziativa che segue di pochi giorni la nascita del Comitato pro Vannacci nella medesima città. A guidare questa nuova formazione è l'architetto Elio Scutti, figura già nota nel panorama politico locale per aver ricoperto in passato il ruolo di coordinatore della Lega. La sua adesione a Futuro Nazionale avviene nel solco della scelta di Aida Romagnuolo, dopo la sua uscita da Fratelli d'Italia.

Il nuovo comitato accoglie al suo interno un'ampia rappresentanza di categorie professionali e sociali, tra cui commercianti, professionisti e imprenditori, affiancati da numerosi simpatizzanti provenienti da Fratelli d'Italia.

Per i coordinatori locali, la costituzione di questi gruppi rappresenta un segnale politico significativo per il radicamento di Futuro Nazionale sul territorio molisano, in vista delle prossime sfide elettorali. Scutti ha sottolineato la convinzione del suo gruppo: “Io e i tanti iscritti del nostro comitato siamo convinti di aver fatto la scelta migliore seguendo Romagnuolo e, quindi, Vannacci. Aida ha sempre dimostrato particolare attenzione verso i cittadini e verso il territorio molisano”.

Sviluppi organizzativi e consolidamento territoriale

L'architetto Scutti apporta al progetto la sua consolidata esperienza nel settore agricolo, ambito in cui ricopre un ruolo di rilievo all'interno di un'organizzazione regionale.

Nei prossimi giorni, il neo-coordinatore ha in programma una serie di incontri con i responsabili dei diversi gruppi provinciali. Il primo appuntamento sarà con Mauro Moffa, considerato un esempio virtuoso nell'attività organizzativa del movimento a Campobasso. Scutti ha evidenziato il valore del lavoro di Moffa: “Con oltre 300 tesserati, Moffa rappresenta un modello di impegno e di radicamento territoriale. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. Futuro Nazionale è appena partito, ma in Molise sta già dimostrando di avere energie, entusiasmo e persone pronte a mettersi in gioco”.

La crescita di Futuro Nazionale nel contesto regionale

La formazione dei comitati di Futuro Nazionale a Termoli si inserisce in un più ampio contesto di recente espansione del movimento nella regione.

Il primo comitato cittadino era stato costituito a fine luglio 2026, coinvolgendo ex militanti e simpatizzanti precedentemente legati a Fratelli d'Italia. Questo dinamismo segna una fase di riorganizzazione e rafforzamento della presenza del partito sul territorio, con l'obiettivo esplicito di consolidare la propria struttura in vista delle imminenti sfide elettorali.