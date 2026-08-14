Il movimento politico guidato da Roberto Vannacci ha registrato un notevole successo nei tesseramenti in Friuli Venezia Giulia, superando significativamente il numero di iscritti della Lega nella stessa regione. Nei primi quattro mesi di attività, il movimento ha raccolto circa 5mila adesioni, un dato che si pone in netto contrasto con i 995 militanti che hanno rinnovato la tessera della Lega nello stesso periodo. Questa informazione è stata evidenziata da Maddalena Spagnolo, consigliera regionale attualmente nel gruppo Misto, precedentemente esponente della Lega.

La Lega, pur riconoscendo una base stabile di iscritti, ha offerto una prospettiva differente sulla questione dei tesseramenti. Il segretario regionale e senatore Marco Dreosto ha sottolineato che "Le nostre tessere non sono paragonabili a quelle di altri movimenti. Noi non facciamo tesserificio, e non siamo interessati a una gara a chi raccoglie più adesioni". Dreosto ha inoltre rimarcato il "valore storico, identitario e autonomista" della militanza nella Lega, strettamente legata al territorio, distinguendo le proprie tessere come "non confrontabili con chicchessia".

Crescita e Struttura Territoriale di Futuro Nazionale

Il movimento Futuro Nazionale conferma la sua espansione anche a livello provinciale.

In provincia di Gorizia, le adesioni hanno raggiunto quota 255 iscritti. A livello regionale, il Friuli Venezia Giulia conta complessivamente 2.978 aderenti, con una distribuzione che vede 1.408 iscritti a Udine, 743 a Pordenone e 572 a Trieste. Questa crescita è supportata da una struttura organizzativa che, nel Goriziano, si articola in cinque comitati costituenti coordinati da un'unica entità, affiancati da altri due comitati attivi sul territorio.

Tra le novità più rilevanti si segnala la creazione del Comitato 1501 Gorizia, composto interamente da giovani laureati e professionisti, un'iniziativa che il movimento interpreta come un segnale dell'interesse delle nuove generazioni verso il progetto politico.

I militanti sono stati attivamente impegnati in iniziative pubbliche, inclusi i banchetti per la raccolta firme a sostegno del cosiddetto "Decreto Sicurezza", un provvedimento che sarà presentato in Parlamento da alcuni parlamentari aderenti a Futuro Nazionale. La presenza costante nelle piazze è considerata un fattore chiave nell'aumento delle adesioni e nel consolidamento del movimento.

Obiettivi e Prospettive Future

Maddalena Spagnolo ha espresso la determinazione del movimento, affermando: "Non guardiamo quello che fanno gli altri, andiamo avanti. Questo ci consentirà di attuare delle proposte importanti per i cittadini". La Lega, dal canto suo, prevede di raggiungere una platea di sostenitori di circa 2.000 unità entro la fine dell'anno, pur mantenendo la propria distintiva identità politica.

A livello nazionale, Futuro Nazionale ha superato i 120mila iscritti nei primi quattro mesi di attività, con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita organizzativa. Il lavoro del coordinatore del Nord Est, Guido Giacometti, insieme ai referenti provinciali e ai dirigenti locali, è ritenuto fondamentale per il rafforzamento della presenza del movimento in Friuli Venezia Giulia e in tutta la regione. Marco Fabbiani ha concluso ribadendo l'intenzione di offrire "una casa politica, una voce e un luogo di ascolto" a coloro che si riconoscono nei valori di Futuro Nazionale.