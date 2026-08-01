Il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore di spicco con gli Stati Uniti, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha rilasciato una dichiarazione significativa a Teheran il 1° agosto 2026. Ghalibaf ha affermato con convinzione che "l'Iran ha vinto la guerra con gli Usa e Israele", pur sottolineando l'imperativo di consolidare questa vittoria per garantirne la permanenza e l'impatto futuro. Questa affermazione, riportata anche dall'agenzia Fars, evidenzia una prospettiva chiara sulla posizione geopolitica del Paese.

Nel corso del suo intervento, Ghalibaf ha posto l'accento sulla necessità cruciale per la nazione di mantenere viva la speranza in un futuro prospero e luminoso.

Ha inoltre rivolto un appello diretto alle autorità iraniane, esortandole a "espandere e rafforzare il potere esecutivo della Guida, Mojtaba Khamenei". Questa mossa è stata presentata come un pilastro fondamentale, poiché, secondo Ghalibaf, "ogni tentativo di costruire un Iran forte partirà da qui", indicando una chiara direzione strategica per lo sviluppo e la stabilità del Paese.

La visione del conflitto e la strategia diplomatica

Durante una trasmissione sulla televisione di Stato, il presidente del Parlamento ha offerto una lettura approfondita del recente conflitto, descrivendolo come una "guerra tra il fronte della verità e quello della menzogna". Ghalibaf ha rimarcato con forza che l'Iran è riuscito a impedire a Stati Uniti e Israele di raggiungere i loro nove obiettivi inizialmente prefissati, un risultato che, a suo dire, testimonia la resilienza e l'efficacia delle strategie iraniane.

Questa rivendicazione sottolinea la percezione di un successo strategico significativo.

Approfondendo la sua concezione delle relazioni internazionali, Ghalibaf ha chiarito la sua interpretazione di negoziato e diplomazia. Per lui, non si tratta di un approccio convenzionale, ma piuttosto di una "diplomazia della forza", un concetto che implica una posizione di potere e determinazione. Ha inoltre sostenuto con fermezza che le trattative stesse, lungi dall'essere un mero strumento di compromesso, rappresentano intrinsecamente "una forma di lotta", evidenziando una visione pragmatica e assertiva delle interazioni internazionali dell'Iran.

Il ruolo centrale del Parlamento iraniano

L'Assemblea Consultiva Islamica, più comunemente nota come Parlamento iraniano, costituisce l'organo legislativo supremo della Repubblica Islamica dell'Iran.

Le sue responsabilità sono ampie e fondamentali per la governance del Paese: includono l'approvazione di nuove leggi, l'attenta supervisione dell'operato del governo e la ratifica di importanti accordi internazionali. Questo conferisce all'istituzione un'influenza diretta sulla politica interna ed estera.

In questo contesto, la figura del presidente del Parlamento, attualmente ricoperta da Mohammad Bagher Ghalibaf, assume un'importanza strategica. Egli rappresenta una delle principali cariche istituzionali della nazione, svolgendo un ruolo decisivo non solo nei complessi processi decisionali interni, ma anche nella definizione e gestione delle relazioni esterne dell'Iran. La sua posizione lo rende un attore chiave nel panorama politico e diplomatico del Paese.