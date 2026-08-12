David Crowley ha conquistato la nomination democratica per la carica di governatore del Wisconsin, superando in una sfida combattuta fino all'ultimo la socialista democratica Francesca Hong. La candidata progressista puntava a sfruttare l'onda delle recenti vittorie del fronte progressista in Michigan, New York e Colorado.

Lo riferiscono i media americani. Secondo The Hill, sul fronte repubblicano il deputato Tom Tiffany ha invece vinto senza particolari difficoltà le primarie del Partito Repubblicano.

Una sfida dall'esito incerto

La corsa per la carica di governatore si preannuncia incerta in uno Stato che il presidente Donald Trump ha conquistato sia nel 2016 sia nel 2024.

Il risultato aveva alimentato il dibattito sulla possibilità che una candidata progressista come Hong potesse riuscire a imporsi a livello statale.

I repubblicani, intanto, puntano a presentare i democratici come una forza politica troppo estremista.

Hong arrivava alle primarie con un vantaggio significativo nei sondaggi: prima del voto, infatti, aveva oltre dieci punti percentuali di margine su Crowley.