Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso soddisfazione per il voto su Andrea Delmastro, criticando la genericità delle richieste di intercettazione che coinvolgono le comunicazioni parlamentari. Intervenuto alla Camera, Nordio ha definito «inammissibile ed irrazionale» il sequestro di telefoni che porta alla raccolta di dati intimi e su terzi.

Il ministro ha ribadito l'esigenza di un sistema che, pur mantenendo le intercettazioni «indispensabili per certi reati», sia in grado di isolare ciò che non è pertinente alle indagini, evitando che tali dati finiscano sui media.

Ha descritto l'operazione come complessa, da affrontare «con animo freddo e pacato, in termini razionali, senza però cadere nell'emotività» che spesso caratterizza la discussione.

Prerogative parlamentari e ricorso alla Consulta

Riguardo l'ipotesi di un ricorso alla Corte Costituzionale da parte del centrosinistra, Nordio ha affermato che «le opposizioni hanno il diritto di chiedere quello che vogliono e poi la Consulta deciderà secondo le regole del diritto». Ha sottolineato come le prerogative costituzionali dei parlamentari siano «molto chiare» nelle leggi, non ravvisando fondamento per un accoglimento del ricorso.

Il dibattito politico sugli emendamenti alle intercettazioni

Il tema delle intercettazioni è al centro di un acceso confronto nella maggioranza.

In Senato, sul decreto giustizia-migranti, Fratelli d'Italia ha proposto emendamenti per ampliare l'uso delle intercettazioni anche a procedimenti diversi da quelli autorizzati, in linea con le richieste del procuratore nazionale antimafia. Forza Italia si è opposta fermamente, giudicando gli emendamenti «inammissibili».

Anche le opposizioni hanno presentato proprie proposte: il Partito Democratico mira a estendere gli strumenti intercettativi ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, mentre il Movimento 5 Stelle punta a ripristinare la normativa dell'ex guardasigilli Bonafede. Questo complesso dibattito si inserisce in un quadro più ampio sulla tutela della privacy e l'efficacia degli strumenti investigativi, temi su cui Nordio ha ribadito l'urgenza di soluzioni tecniche che bilancino diritti individuali ed esigenze delle indagini.