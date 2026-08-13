L'esercito iraniano ha ribadito con fermezza che il passaggio strategico attraverso lo Stretto di Hormuz rimane sotto il controllo esclusivo della Repubblica Islamica dell’Iran. Questa dichiarazione, rilasciata il 13 agosto 2026 dal portavoce del comando centrale dell’Esercito iraniano Khatam al‑Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, giunge in netta opposizione alle recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha sostenuto che gli USA detengano il controllo del canale vitale.

Zolfaghari ha sottolineato che lo Stretto di Hormuz è, "come in passato, sotto la completa gestione e il controllo della Repubblica Islamica dell’Iran".

Ha inoltre chiarito che "nessuna nave mercantile o petroliera potrà transitare in sicurezza attraverso questo stretto senza il permesso e la supervisione delle potenti forze armate iraniane". Il portavoce ha liquidato le dichiarazioni statunitensi come "false affermazioni degli Stati Uniti riguardo al normale passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, segno della disperazione e dell’impotenza dell’esercito di quel paese, non sono altro che menzogne e falsità", evidenziando la ferma posizione di Teheran.

Le rivendicazioni statunitensi e la situazione a Hormuz

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito sul fatto che le forze americane esercitino un "totale controllo" sullo Stretto di Hormuz.

Questa asserzione viene mantenuta nonostante le continue attività iraniane nell’area, che hanno di fatto ostacolato il traffico marittimo. Trump ha rafforzato la sua posizione affermando: "Noi controlliamo totalmente lo Stretto di Hormuz. Nessun altro. Solo noi". Le forze statunitensi hanno anche documentato di aver deviato 55 navi commerciali che tentavano di eludere un blocco e di aver disabilitato tre imbarcazioni che non si conformavano alle direttive.

L'importanza geopolitica dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz si conferma un punto di transito fondamentale per il commercio globale di petrolio e gas. La sua gestione e la sicurezza della navigazione sono al centro dell'attenzione internazionale, poiché qualsiasi interruzione in quest’area ha un impatto diretto e significativo sui mercati energetici mondiali.

La consistente presenza di forze militari di diverse nazioni nella regione sottolinea la rilevanza strategica dello stretto per gli equilibri geopolitici globali.

La posizione ufficiale dell’Iran, ribadita con determinazione dalle parole del portavoce dell’esercito, riafferma la volontà del paese di mantenere un controllo inequivocabile sulle rotte commerciali che attraversano le sue acque territoriali. Le tensioni persistenti tra Stati Uniti e Iran continuano a definire la situazione nello Stretto di Hormuz, rendendo l’area un epicentro cruciale per l'osservazione della sicurezza internazionale e delle dinamiche regionali.