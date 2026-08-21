Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che è "meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza e in dignità". Ha sottolineato che il mondo intero riconosce la vittoria dell'Iran e ha accusato gli Stati Uniti di aver attaccato scuole, ospedali e infrastrutture, contravvenendo a tutte le regole e guadagnandosi l'odio globale. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante la 31ª Assemblea Generale dell’Associazione Islamica della Società Medica Iraniana.

Le posizioni di Pezeshkian sul conflitto

Pezeshkian ha ribadito la necessità di concludere il conflitto in corso, evidenziando come l'Iran si trovi in una posizione di netto vantaggio, sia sul piano militare che morale.

Il presidente ha rimarcato il riconoscimento internazionale della posizione iraniana e ha criticato aspramente le azioni statunitensi, ritenute responsabili di aver colpito infrastrutture civili essenziali. Le sue affermazioni si inseriscono in un contesto di tensioni persistenti tra Teheran e Washington, caratterizzato da accuse reciproche e una complessa situazione diplomatica.

Diplomazia e rapporti con gli Stati Uniti

In una recente conferenza stampa, il presidente Pezeshkian ha chiarito che la posizione di Teheran nei confronti degli Stati Uniti rimane invariata, nonostante i recenti sforzi diplomatici. Ha difeso con fermezza il memorandum firmato tra i due paesi, asserendo che "la Repubblica Islamica resta la Repubblica Islamica" e che l'Iran non ha ceduto ad alcuna concessione.

Secondo Pezeshkian, la diplomazia ha avuto il merito di costringere Washington a sedersi al tavolo delle trattative e a raggiungere un'intesa con l'Iran. Ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver violato l'accordo, utilizzando rotte alternative nello Stretto di Hormuz anziché seguire le procedure congiuntamente stabilite con l'Oman.

Pezeshkian ha espresso l'auspicio che le controversie vengano risolte attraverso i meccanismi previsti dal memorandum, mantenendo un approccio di "dignità e onore" nelle relazioni bilaterali. Ha inoltre elogiato la squadra negoziale iraniana, definendola "dedicata, esperta e laboriosa", e ha respinto le critiche a essa rivolte come ingiuste. Infine, il presidente ha annunciato che la sua amministrazione sta collaborando con le principali istituzioni del paese per allentare le restrizioni su internet, bilanciando le esigenze di sicurezza con quelle infrastrutturali.