L'Iran ha categoricamente smentito di essere impegnato in negoziati diretti con gli Stati Uniti riguardo allo Stretto di Hormuz. Teheran ha invece ribadito di intrattenere colloqui esclusivamente con l'Oman, in un formato strettamente bilaterale. Questa posizione è stata espressa dal viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, durante un'intervista televisiva ripresa dalla CNN.

Gharibabadi ha definito "falsa" l'affermazione di Washington secondo cui sarebbero in corso dei colloqui con la Repubblica Islamica, dichiarando esplicitamente: "Non ci sono stati negoziati".

Nonostante la netta smentita, il viceministro ha riconosciuto che Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti, i quali manifestavano la disponibilità a ripristinare gli impegni precedentemente assunti. Parallelamente, l'ex presidente Donald Trump ha più volte menzionato "ottimi colloqui" in corso con Teheran, creando un quadro diplomatico contrastante.

La posizione iraniana sui colloqui

L'Iran mantiene ferma la sua posizione, sostenendo che qualsiasi discussione relativa allo Stretto di Hormuz coinvolge unicamente l'Oman e non gli Stati Uniti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha rafforzato questa tesi, affermando che "questi colloqui non hanno alcuna connessione con gli Stati Uniti.

Sono una questione bilaterale tra Iran e Oman, e continuano". Baqaei ha inoltre aggiunto che lo Stretto "rimane chiuso", sottolineando la sovranità iraniana sulla strategica via marittima.

Il ruolo cruciale dell'Oman

L'Oman si è affermato come un attore chiave nella mediazione tra l'Iran e le altre parti interessate alla gestione dello Stretto di Hormuz. A riprova di questo ruolo, è stata istituita una commissione congiunta Iran-Oman. Questa commissione si è riunita per la prima volta a Muscat, capitale dell'Oman, con l'obiettivo di discutere la futura gestione del passaggio marittimo. Le discussioni si sono svolte nel rispetto dell'Articolo 5 del Memorandum di Islamabad e dei diritti sovrani degli Stati costieri, evidenziando l'importanza della cooperazione regionale per la stabilità della rotta commerciale.