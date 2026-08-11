La legge regionale sul disagio e la violenza minorile, approvata dal Consiglio regionale delle Marche, si trova ancora priva delle risorse necessarie per la sua piena attuazione. A denunciarlo è la consigliera regionale Simona Lupini del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), che ha segnalato la grave mancanza di fondi in una comunicazione ufficiale diffusa l'11 agosto 2026. Questa situazione impedisce l'operatività di una normativa cruciale per la tutela dei giovani.

La legge per la tutela dei minori

La normativa, concepita per contrastare efficacemente il disagio e la violenza tra i minori, è stata approvata con l'intento di fornire strumenti concreti e strutturati per la prevenzione e il supporto ai giovani in situazioni di difficoltà.

L'obiettivo primario è offrire risposte immediate e a lungo termine per affrontare problematiche complesse che affliggono le fasce più vulnerabili. Tuttavia, come sottolineato con forza da Simona Lupini, l'assenza di risorse dedicate rappresenta un ostacolo significativo che ne compromette l'efficacia. Senza i finanziamenti adeguati, le disposizioni non possono essere tradotte in azioni concrete sul territorio.

L'appello per l'intervento della Giunta

La consigliera Lupini ha ribadito con fermezza che, nonostante l'approvazione formale, la carenza di finanziamenti blocca la realizzazione delle iniziative programmate e indispensabili per la tutela dei minori. Per questo, ha rivolto un pressante invito alla Giunta regionale affinché intervenga rapidamente per colmare la lacuna finanziaria.

L'obiettivo è garantire che le misure previste possano diventare operative nel più breve tempo possibile. Lupini ha enfatizzato il rischio che, senza risorse dedicate, la legge rischi di rimanere solo sulla carta, trasformandosi in una mera dichiarazione d'intenti priva di impatto reale sulla vita dei giovani.

L'importanza dell'impegno istituzionale

La problematica del disagio e della violenza minorile è riconosciuta come un tema di primaria importanza nell'ambito delle politiche sociali regionali. La situazione attuale evidenzia in modo critico la necessità di un impegno concreto e immediato da parte delle istituzioni. È fondamentale superare le criticità legate all'assenza di finanziamenti per assicurare che la legge raggiunga i suoi scopi, offrendo protezione e sostegno ai minori e contribuendo a costruire un futuro più sicuro.